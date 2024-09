McLaren espère avoir réglé le problème de ses départs à Monza

Aux Pays-Bas, McLaren a certes remporté une large victoire, mais elle a dû à nouveau faire face à l'un de ses principaux problèmes cette saison : les mauvais départs. Parti en pole position à Zandvoort, Lando Norris a eu un envol difficile, perdant la tête au profit de Max Verstappen. Juste derrière, en deuxième ligne, son coéquipier Oscar Piastri a été victime du même problème, laissant sa troisième place sur la grille à George Russell.

Si Norris est parvenu à revenir sur Max Verstappen avant de remporter une large victoire, Oscar Piastri s'est retrouvé bloqué dans le trafic, terminant quatrième au volant de la monoplace la plus rapide du plateau. Un problème qui perdure et qui a empêché Norris de convertir ses pole positions de Barcelone et Budapest en victoire.

Seulement, après s'être penché sérieusement sur le sujet et après un examen approfondi, Andrea Stella, patron de l'équipe McLaren, a déclaré que l'équipe avait compris les facteurs à l'origine de ces envols et qu'elle espérait ne pas reproduire cela à Monza.

"Nous avons été confrontés à des problèmes de différentes sortes", a déclaré Stella. "À Zandvoort, cela n'avait rien à voir avec les pilotes. Je pense que c'était plus dans la préparation des pneus où nous n'étions pas en condition pour maximiser l'adhérence. Et en fait, Oscar et Lando ont eu exactement le même départ."

"D'autres fois, c'était plus lié à l'optimisation d'autres paramètres, ou à d'autres moments, c'était plus dans l'exécution. Il y a souvent d'autres facteurs que vous devez optimiser dans leur intégralité. C'est le processus, l'examen que nous avons mené récemment. J'espère donc que nous avons été en mesure de maximiser tous ces facteurs et que nous pourrons bien décoller de la grille."

Lors des qualifications du Grand Prix d'Italie, McLaren a verrouillé la première ligne, grâce à une nouvelle pole position de Lando Norris, et la seconde place d'Oscar Piastri. Cependant, la distance entre la ligne de départ et le premier virage à Monza n'aide pas forcément les pilotes en première ligne. McLaren se méfie donc de cela, mais aussi des différents facteurs à prendre en compte sur une piste qui a été resurfacée récemment et dont les données sont inconnues.

"Il y a beaucoup de variables, comme toujours, pour capitaliser sur une si bonne qualification", a expliqué Stella. "Nous avons parlé du départ, car même si nous le réussissons, il y a encore un long chemin à parcourir jusqu'au virage 1, et le sillage peut être un facteur. Le deuxième facteur majeur, je suis sûr que toutes les équipes vont le mentionner, c'est que personne n'a utilisé les pneus durs, à l'exception des Racing Bulls en EL1 et même pas sur un long relais."

Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Il y a donc une incertitude sur le comportement des pneus durs et sur les pneus mediums. Je pense donc que nous portons un certain niveau d'incertitude pour la course, ce qui rendra cette dernière plus excitante. Je pense que c'est bon pour la Formule 1, c'est bon pour les spectateurs. Nous aimerions avoir une course ennuyeuse si cela ne tenait qu'à nous, mais je ne pense pas que ce sera le cas."

Alors que Norris et Piastri s'élanceront côte à côte, Andrea Stella a rappelé que les règles entre les deux pilotes étaient claires, surtout sur un tracé comme celui-ci où le premier virage est souvent le théâtre de nombreux accrochages, que ce soit au départ ou durant la course.

"En ce qui concerne l'approche du premier virage, notre recommandation est toujours de 'courir selon les règles de la papaye'", a déclaré Stella. "Vous êtes toujours prudent avec n'importe quel autre concurrent, mais si la voiture est papaye, vous faites encore plus attention, car nous devons nous assurer, surtout avec une voiture aussi compétitive, que nous voyons le drapeau à damier."

"Nous essayons de rester à l'écart de ce genre d'état d'esprit selon lequel 'mon principal concurrent est mon coéquipier', parce que ce n'est pas productif."