Comment McLaren a renforcé la MCL38 avec de subtils changements

McLaren a continué à mettre la pression sur ses adversaires en F1, en dévoilant une nouvelle série d'améliorations lors du Grand Prix d'Italie. Si certains de ces changements sont spécifiques au circuit de Monza, d'autres témoignent d'efforts à plus long terme visant à tirer toujours plus de performances de la MCL38.

Les changements les plus évidents pour Monza tournent en général toujours autour d'une réduction de la traînée, les ailerons avant, arrière et le beam wing étant parmi les plus réduits vus sur les voitures de toute l'année.

Dans le cas de McLaren, cela commence à l'avant avec un nouveau design du flap supérieur de l'aileron avant (image ci-dessus), dont le bord de fuite est amputé d'une portion en forme de croissant.

Arrière de la McLaren MCL38 à Monza.

D'autres modifications ont été apportées au ponton et au capot moteur de la MCL38, l'équipe cherchant toujours à améliorer le passage du flux d'air vers l'arrière de la voiture. Les changements sont subtils, avec une forme plus bombée sur la partie supérieure du capot, autour du logo Dell (image ci-dessus). Mais cette retouche permet également de modifier la forme de la partie inférieure de la zone.

L'objectif est probablement de laisser plus d'espace au flux d'air pour passer par la myriade de surfaces en direction de l'arrière de la voiture, y compris dans le canal à l'intérieur de la rampe et sous les "hanches" de la sortie arrière du capot moteur. Le flux d'air est ensuite dirigé vers la section de la "bouteille de coca", puis vers les carénages de suspension et la surface supérieure du diffuseur.

L'équipe a recouvert la MCL38 de peinture flo-viz pendant les EL1 afin de confirmer visuellement que les changements apportés fonctionnaient comme prévu.

Comparaison des ailerons arrière de la McLaren MCL38.

L'aileron arrière offrant le plus faible appui disponible pour McLaren se situe à l'extrémité la plus fine du spectre (en haut dans l'image ci-dessus). Le bord d'attaque du plan principal est particulièrement plat, compte tenu de la propension à utiliser un design en forme de cuillère dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Ce bord d'attaque semble également plus reculé que d'habitude. Le montant central en cou de cygne n'est pas seulement plus avancé que celui de Spa, mais il y a aussi un renfort en dessous du plan principal (flèche bleue).

Parallèlement, la section de l'extrémité a une fois de plus été rognée au niveau du bord supérieur afin de mieux s'adapter aux caractéristiques requises à Monza et à la découpe de la partie supérieure de la plaque d'extrémité.

Cette disposition spécifique a conduit McLaren à adopter des pivots de flap en forme de goutte d'eau plutôt qu'en forme de tonneau comme en Belgique (flèche rouge).

Comme on pouvait s'y attendre, McLaren a associé ce concept de faible appui à un beam wing à un seul plan, dans le but d'améliorer sa vitesse de pointe.