Norris surpris par sa pole : "Ce n'était pas un grand tour"

Quoi de mieux qu'une pole position lorsque l'on se bat pour un Championnat du monde ? Sans doute voir son principal rival loin derrière sur la grille. C'est ce qu'a vécu Lando Norris ce samedi lors de la séance de qualifications du Grand Prix d'Italie. Après sa pole position et sa victoire à Zandvoort, le pilote McLaren continue son sans-faute avec une seconde pole consécutive, la cinquième de sa carrière.

Dans un haut de grille plus serré que jamais, Lando Norris s'est montré le plus rapide ce samedi en réalisant le meilleur chrono en 1'19"327. Le Britannique devance son coéquipier Oscar Piastri et George Russell. Mais le plus important pour Norris est la position de Max Verstappen, qui s'élancera seulement de la septième place dimanche. Le pilote McLaren s'est dit un peu surpris de ce résultat, avouant au passage que ses tours de Q3 n'étaient pas particulièrement bons.

"Une autre pole, c'est incroyable ! Comme Oscar l'a dit, avoir deux voitures première et deuxième alors que le peloton a été très serré pendant tout le week-end, c'est un peu une surprise, mais une bonne surprise. Je tiens donc à féliciter l'équipe, qui a fait un travail remarquable."

"Honnêtement, ça me fait mal de le dire, mais ce n'était pas un grand tour. Mon premier run de Q3 l'était, mais le second était un peu plus... mais il était tout de même suffisant pour la pole. Je suis donc un peu surpris, mais très, très heureux."

Dimanche, Norris à l'occasion d'aller chercher une troisième victoire en carrière, la deuxième consécutive. Il pourrait également faire une très bonne opération au championnat. Mais le pilote McLaren préfère rester prudent, en raison des nombreuses inconnues qui entourent la course de demain.

Lorsqu'on lui demande ce qu'il espère pour le Grand Prix, Norris répond : "La même chose [qu'aujourd'hui], ce serait vraiment bien. Mais comme nous l'avons vu tout au long du week-end, c'est très serré, il y a beaucoup de pilotes très rapides derrière dans des voitures rapides, donc je ne m'attends pas à une course très facile demain. Et comme George l'a dit, il y a beaucoup d'inconnues avant la course, avec la dégradation, les pneus, le tarmac, donc beaucoup de points d'interrogation et beaucoup d'excitation, j'en suis sûr."

Évoquant la première chicane au bout de la longue ligne droite de départ, Norris ne semble pas inquiet, et même plutôt confiant. "C'est toujours un peu intimidant, surtout en qualifications, car on ne sait pas à quel point il faut pousser, mais c'est une chicane amusante. L'ensemble du circuit est incroyable et j'ai hâte d'être à demain."