Antonelli bat Doohan pour l'obtention de son numéro en 2025

Alors que les deux pilotes convoitaient le numéro 12 pour leurs débuts en Formule 1 en 2025, Kimi Antonelli a battu Jack Doohan et pourra l'arborer sur sa Mercedes l'année prochaine.

Sous la réglementation F1, et ce depuis 2014, les pilotes doivent choisir un numéro de course qui doit les suivre pendant l'intégralité de leur passage dans le championnat. Un numéro réservé par un concurrent ne redevient disponible que deux ans après la dernière apparition d'un pilote dans la discipline.

C'était le cas du numéro 12, qui n'a plus été utilisé en compétition depuis 2016 quand Felipe Nasr le portait chez Sauber, et il était donc disponible depuis le début de l'année 2019. Après huit saisons sans qu'il n'apparaisse en F1, deux des rookies qui débarqueront dans la discipline l'année prochaine, Doohan et Antonelli, souhaitaient pouvoir en disposer.

Si l'Australien a été annoncé officiellement par Alpine la semaine passée, alors qu'Antonelli l'a été ce samedi matin par Mercedes, c'est bien l'Italien qui pourra l'utiliser l'année prochaine. En effet, selon les informations de Motorsport.com, la marque à l'étoile a déjà lancé le processus de demande d'obtention du numéro 12.

Or, toujours d'après nos informations, le protocole de la FIA lorsque deux pilotes demandent le même numéro est de le donner au premier qui a déposé la demande officielle. Dans ce cas, plusieurs sources ont indiqué que Mercedes était en pole position, ce qui veut dire que Doohan va devoir se chercher un nouveau numéro.

S'exprimant ce samedi à Monza sur la signification du numéro 12, Antonelli a déclaré l'apprécier car Ayrton Senna l'a utilisé de 1985 à 1988, année de son premier titre. "Oui, je vais utiliser le 12. Il y a beaucoup de chiffres que j'aime, mais le 12 est spécial par rapport à une idole. Je l'utilise depuis la F4. Ça s'est toujours bien passé avec le 12. Donc aucune raison d'en changer l'année prochaine."

Antonelli a d'ailleurs déjà pu utiliser le 12 ce vendredi lors des Essais Libres 1 du GP d'Italie, sur demande de Mercedes.

Avec Jonathan Noble