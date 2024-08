EL3 - Hamilton mène un doublé Mercedes, Leclerc en embuscade

Vendredi, c'est Max Verstappen qui a débuté le week-end en tête en signant le meilleur temps de la première séance d'essais libres. Lors de la deuxième heure d'essais, le pilote Red Bull s'est montré un peu plus en difficulté, laissant le meilleur temps de la journée à Lewis Hamilton en 1'20''738. Sur ses terres, Ferrari est pour le moment bien présente, ses deux pilotes ayant atteint le top 5 lors des deux séances de vendredi.

Le soleil, lui aussi bien présent depuis le début du week-end, brille toujours dans le ciel de Monza. La température est de 31°C. Valtteri Bottas est le premier à prendre la piste, lui qui tente de conserver son baquet au sein de l'écurie Stake pour la saison prochaine et souhaite faire partie du projet Audi à partir de 2026.

Les monoplaces s'élancent petit à petit et c'est Kevin Magnussen, en pneus tendres, qui réalise le premier chrono de cette séance en 1'21''774. Max Verstappen répond en prenant le meilleur temps en 1'21''560, chaussé de pneus mediums. Son coéquipier Sergio Pérez vient échouer à seulement un dixième. Les dix premières minutes sont très calmes, la moitié des monoplaces sont encore clouées dans leur stand, tandis que celles présentes en piste ne se lancent pas sur des tours chrono.

Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Carlos Sainz, qui profite de ce week-end pour faire ses adieux aux tifosi, prend la cinquième place, avant de voir George Russell se positionner en haut de la feuille des temps en 1'21''169, accompagné de son coéquipier Lewis Hamilton. Oscar Piastri vient le détrôner, en pneus tendres, grâce à un chrono de 1'20''887. Après le premier quart d'heure, c'est Lando Norris qui se montre le plus rapide en améliorant le temps de son coéquipier de un dixième tout pile en 1'20''787.

Il faudra attendre 20 minutes dans cette séance pour que le meilleur chrono réalisé par Hamilton vendredi ne soit battu. Et c'est l'autre Mercedes qui s'en charge en réalisant un temps de 1'20''706. Le meilleur temps ne cesse de tomber, Charles Leclerc se montrant le plus rapide en 1'20''614.

À la demi-heure, c'est Alex Albon, au volant de sa Williams, qui prend la tête de la feuille des temps en 1'20''596. Les deux Red Bull, les deux Mercedes et Tsunoda sont les seuls pilotes de la grille encore équipés de pneus mediums. Après avoir réalisé le meilleur second secteur, Carlos Sainz signe le meilleur temps en 1'20''463, suivi de Charles Leclerc à un petit dixième.

À 15 minutes du terme, le Monégasque réalise le meilleur temps en 1'20''226, à plus de deux dixièmes de Sainz. Quelques secondes plus tard, Lando Norris s'intercale entre les deux pilotes Ferrari, avant d'être battu par Piastri qui prend le deuxième chrono. Il faut attendre les dix dernières minutes pour voir les Mercedes et les Red Bull s'équiper de pneus tendres.

Hamilton prend donc le meilleur temps en 1'20''117, un dixième devant son coéquipier. Derrière, Verstappen ne réalise que le sixième temps, se plaignant d'un manque de performance dans les virages lents et à moyenne vitesse. En bas du classement, alors que l'on espérait trouver plus de performance sur la monoplace, les deux Alpine pointent aux 18e et 19e positions avant que Gasly ne réalise le 14e temps.

GP d'Italie 2024 de F1 - Essais Libres 3