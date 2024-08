Hamilton "dans un sauna", Mercedes cherche à comprendre pourquoi

Au sortir de la première journée du Grand Prix d'Italie 2024 de F1, Lewis Hamilton a signé le meilleur temps provisoire. Une marque intéressante mais encore bien loin de livrer les réponses sur ce que sera la hiérarchie ce samedi après-midi en qualifications. Non, ce qui a plutôt intrigué du côté de Mercedes lors des EL2, ce sont les commentaires de ses deux pilotes sur le fait que leur baquet était inhabituellement chaud.

"Il faisait incroyablement chaud dans la voiture, et je ne sais pas exactement pourquoi", a déclaré Hamilton après la séance. "Je pense qu'il y a eu une fuite d'air chaud au niveau des radiateurs. Il faisait très chaud, c'était comme être assis dans un sauna sans short."

Selon les informations de Motorsport.com, Mercedes pense que cela pourrait également provenir d'un problème de saturation thermique du cockpit causé par d'autres éléments, y compris l'augmentation de la température de fonctionnement du système de récupération d'énergie en ce chaud week-end à Monza, qui entraînerait un réchauffement spectaculaire de toutes les zones du cockpit.

Une autre théorie pourrait tout simplement être qu'avec le resurfaçage de Monza et l'adoption de vibreurs moins prononcés, les écuries peuvent avoir cherché à abaisser le plus possible leur monoplace, la hauteur de caisse étant cruciale pour les F1 à effet de sol. Cela augmenterait donc naturellement la friction sur certains éléments dans les longues pleines charges du tracé lombard et, à la différence de d'habitude, laisserait finalement peu de temps pour qu'un refroidissement s'opère, ce qui empirerait le phénomène de surchauffe.

Concernant l'aspect sportif de sa journée, Hamilton a ajouté : "La journée a été bonne, globalement les sensations étaient bonnes, mais évidemment le nouveau tarmac représente un petit défi. La voiture fonctionnait bien dès le départ. Toutefois, en EL1, il y a avait beaucoup de graining, nous avions du mal avec les pneus, mais nous avons fait quelques bons changements pendant la pause et la voiture fonctionnait encore mieux lors de la deuxième séance."

"Il y a encore du travail à faire dans certains domaines, et sur les longs relais pour que nous puissions tenir la distance. Je pense que c'est le challenge qui nous attend. Le travail que nous ferons en simulateur à l'usine [dans la soirée et la nuit] sera très important et nous devrons faire attention à ne pas dérégler la voiture comme nous l'avons fait par le passé."

Avec Jonathan Noble