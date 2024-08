Vowles s'excuse auprès de Schumacher, Wolff déplore ses remarques

Le directeur de l'écurie Williams en F1, James Vowles, a présenté ses excuses à Mick Schumacher suite à des déclarations qui ne sont pas passées inaperçues ce vendredi à Monza, quelques jours après l'annonce du remplacement de Logan Sargeant par Franco Colapinto pour la fin de saison de la structure de Grove.

La nouvelle de la titularisation de l'Argentin, par ailleurs membre du programme junior de Williams, a surpris beaucoup de monde car Schumacher et Liam Lawson étaient globalement vus comme les deux options les plus intéressantes. Amené à évoquer les raisons derrière ce choix, Vowles n'y a pas été par quatre chemin ce vendredi devant la presse.

"Si nous examinons les options qui s'offraient à nous, il y en avait trois, que vous avez tous devinées. L'une était Liam Lawson, l'autre Mick et la troisième Franco. Avec Liam, la position contractuelle de Red Bull n'aurait pas fonctionné avec moi ici chez Williams, donc ce n'était pas une option pour nous dans ces circonstances."

"Ensuite, c'est un choix difficile, vraiment, entre Mick [et Franco]. [...] Je pense que les deux peuvent être classés dans la catégorie 'bon' et 'pas spécial'. Je pense qu'il faut être clair à ce sujet. Mick n'est pas spécial, il est simplement bon. Je pense qu'il serait arrivé avec beaucoup plus d'expérience que Franco. [...] Et l'avenir de Williams, ce n'est pas investir dans le passé, c'est investir dans le talent qui nous permet d'aller de l'avant."

Des mots forts qui ont immédiatement résonné auprès du public et des médias, amenant notamment Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes dont Mick Schumacher est réserviste et dont Vowles était jusqu'à 2022 le stratège en chef, à déclarer vendredi pour Sky Sports : "Évidemment, je connais James depuis de nombreuses années, c'est un stratège. Parfois, il dit les choses trop directement. C'est une déclaration dont il aurait pu se passer."

"Mick a gagné tout ce qu'il y a à gagner, de la F4 à la F2 en passant par la F3, et il a bien sûr travaillé dans un environnement [particulier], avec Günther [Steiner chez Haas en 2021 et 2022] qui est très dur, et ce n'était peut-être pas ce dont il avait besoin pour se développer en tant que pilote. C'est pourquoi il méritait cette chance. Si vous ne la lui donnez pas, ne faites pas de commentaires, laissez les gens en paix. C'est mon avis."

Je ne suis pas là pour rabaisser Mick.

Face aux réactions provoquées par ses mots, Vowles a tenu à clarifier sa position pour F1 TV : "Lorsque j'ai lu les gros titres ce matin, ce qui est ressorti, c'est l'utilisation du mot 'spécial' en référence à Mick. Et je veux vraiment clarifier ce que je veux dire. D'abord et avant tout, je ne suis pas là pour rabaisser Mick."

"Mick fait partie d'une équipe Championne du monde qui l'a choisi comme pilote de réserve. Et il y a de bonnes raisons à cela. C'est parce qu'il est un candidat incroyablement fort. Et le mot 'spécial' ? Je l'utilise en référence à de multiples Champions du monde comme Ayrton Senna, en gros, et Lewis [Hamilton] également. Il est clair que c'est quelque chose de stupide à faire."

"Voilà où en est Mick : il a connu une période difficile. Il a fait des progrès exceptionnels et il est entouré par une équipe très solide. Notre décision [de choisir Colapinto] est basée sur le fait que nous voulons avancer avec notre académie et nos pilotes."

"J'ai également présenté mes excuses à Mick. Il n'a rien exigé, mais c'est important pour moi, parce qu'il est incroyablement proche de moi, et je me suis mal exprimé. Je voulais surtout que ce soit très clair. Ne doutez pas de ses capacités, mais pour Williams, nous devons nous appuyer sur notre académie. Ce que nous faisons est logique."

Avec Filip Cleeren et Jonathan Noble