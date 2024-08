Les nouveaux vibreurs de Monza "conviennent très bien" à Red Bull

Après le week-end relativement difficile de Zandvoort, où Max Verstappen a certes été sèchement battu par Lando Norris tout en terminant à la seconde place au volant d'une Red Bull qui ne lui donnait pas satisfaction, les choses semblent plus tranquilles à Monza. Helmut Marko, le conseiller de la marque autrichienne, a ainsi tiré un premier bilan positif de la journée de vendredi, estimant que les problèmes d'équilibre de la RB20 sont plus contenus.

Ainsi, en dépit d'un classement lointain de ses pilotes en EL2, il a déclaré en présence de quelques médias dont Motorsport.com : "Nous sommes mieux qu'il n'y paraît. Pendant la simulation de qualifications, Max a eu un problème dans la Parabolica. Jusque-là, il était à deux dixièmes de Norris, mais pas avec la puissance normale du moteur, comme c'était le cas pour les autres."

"Sur les longs runs, nous étions très compétitifs jusqu'à ce que le graining apparaisse, mais ensuite la baisse de performance a été un peu radicale. Cela s'est produit au moment où Max a dû ralentir à cause d'une voiture qui le précédait. Mais en gros, nous sommes bien mieux qu'à Zandvoort."

Quant aux problèmes d'équilibre : "Oh, [c'était mieux qu'à Zandvoort], sans aucun doute, dès les EL1. Mais le problème, c'est le graining. Quand le graining commence, c'est radical et ensuite la voiture retombe dans ce survirage et ce sous-virage."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Le circuit de Monza a semble-t-il donné un petit coup de pouce à la RB20, connue pour ne pas être à l'aise quand il faut escalader les vibreurs ou sur les bosses, en resurfaçant le tracé et en modifiant certains vibreurs dans des virages clés : "Les vibreurs sont beaucoup plus plats", constate Marko pour Sky Allemagne. "Ils nous conviennent très bien. L'année dernière, alors que nous avions presque tout gagné, c'était un handicap pour nous. C'est certain."

"Les températures élevées ne semblent pas non plus nous nuire. Mais il faut apprendre à rouler avec relativement peu d'adhérence... Mais je suppose que l'adhérence s'améliorera considérablement au cours du week-end, vu que la pluie n'est pas annoncée. Et nous savons que nous perdons principalement [du temps] dans le secteur 1 et si nous pouvons minimiser cela, alors je pense que nous nous en sortirons plutôt bien."

S'il a également constaté qu'il était "plus facile de sortir de piste" avec les vibreurs moins prononcés, il s'attend côté hiérarchie à une lutte à quatre avec McLaren, Ferrari et Mercedes : "Je pense qu'ils sont là aussi, il y a quatre équipes en lice."

Avec Paul Reis et Ronald Vording