Qualifs - Norris en pole à Monza, Verstappen coincé en 4e ligne

Avant la séance de qualifications, un pilote s'est démarqué en signant le meilleur temps lors de deux des trois séances d'essais libres. Il s'agit de Lewis Hamilton, poleman à sept reprises sur le tracé de Monza. Seulement, le pilote Mercedes aura fort à faire pour tenter d'aller chercher une huitième pole position. En effet, lors de la dernière séance d'essais libres plus tôt dans la journée, les sept premières monoplaces se tenaient en trois dixièmes et demi, Ferrari rejoignant la bataille sur ses terres grâce à ses nouvelles évolutions.

Q1 - Norris le plus rapide, Ferrari dans la partie

Dans la continuité du week-end, c'est sous un grand soleil et 33°C que les pilotes s'élancent sur le tracé de 5,793 km. À Monza, le record absolu du tour a été réalisé par Hamilton en 2020 avec un temps de 1'18''887, un chrono que l'on ne devrait pas atteindre aujourd'hui. Charles Leclerc est le premier à signer un tour rapide en 1'20''074, alors que son coéquipier Carlos Sainz se fait une belle frayeur à la sortie du deuxième Lesmo, l'obligeant à lever le pied.

Max Verstappen prend le second temps, avant de voir Lando Norris réaliser le premier chrono sous la barre des 1'20 en 1'19''911. Dans le même temps, Oscar Piastri tire tout droit dans le premier virage. George Russell et Hamilton terminent leur tour aux quatrième et cinquième rangs, ce dernier donnant une petite aspiration à Carlos Sainz. Cela permet à la Ferrari de remonter à la troisième place.

À une minute du terme, c'est Franco Colapinto qui se fait une grosse chaleur dans le second Lesmo. Le nouveau pilote Williams se rattrape bien mais ne peut conclure son tour. Norris, Leclerc et Sainz ne se relancent pas, tandis que Piastri remonte au troisième rang. Côté Red Bull, Pérez prend le neuvième temps et Verstappen le sixième. À noter, le passage en Q2 des deux Alpine d'Esteban Ocon et Pierre Gasly.

Les éliminés en Q1 : Tsunoda, Stroll, Colapinto, Bottas, Zhou

Q2 - Verstappen reste présent, Alpine n'ira pas plus loin

Le temps d'enlever les graviers de la piste après le passage de Colapinto, la Q2 peut ensuite débuter. Les Ferrari sont les premières en piste et Carlos Sainz signe le premier temps en 1'20''328, directement battu par Leclerc en 1'20''296. Le meilleur temps est à nouveau battu par Verstappen, puis Piastri, et enfin Norris en 1'19''727. Après les premiers runs, c'est Lewis Hamilton qui a le dernier mot avec un temps en 1'19''641.

Après une première sortie en pneus usés, les Ferrari ressortent avec des pneus neufs. Sainz remonte au troisième rang, tandis que Leclerc ne parvient pas à améliorer et reste à la septième place, devant Pérez. Comme en Q1, Norris et Sainz décident de ne pas ressortir, tandis que Max Verstappen remonte au second rang, à seulement 21 millièmes d'Hamilton. Les qualifications s'arrêtent là pour les deux Alpine, classées aux 14e et 15e places.

Les éliminés en Q2 : Alonso, Ricciardo, Magnussen, Gasly, Ocon

Q3 - Deuxième pole consécutive pour Norris

Dans cette dernière partie des qualifications, Alex Albon est le premier en piste. Piastri signe un 1'19''436, avant d'être battu par son coéquipier en 1'19''401. Sainz et Leclerc viennent prendre les troisième et quatrième temps, alors que Verstappen échoue à la sixième place derrière Pérez. Le Néerlandais se plaint d'un manque de grip et une glisse dans la parabolique vient l'illustrer. Les Mercedes arrivent juste après et signent les troisième et quatrième temps, intercalées entre les McLaren et les Ferrari.

À trois minutes du terme, les monoplaces ressortent pour une seconde et dernière tentative. Une nouvelle fois, les Mercedes s'élancent en décalé. Verstappen ne remonte qu'au septième rang, alors que Norris améliore sa propre marque en 1'19''327. Alors que les deux Ferrari parviennent à améliorer, Russell s'intercale entre les McLaren et les Ferrari. Lewis Hamilton ne s'élancera que de la sixième place, devant Verstappen. Lando Norris signe donc une seconde pole position consécutive.

