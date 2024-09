Red Bull dans l'incompréhension après la Q3 de Verstappen

Après un début de week-end en dents de scie, Max Verstappen semblait être dans la course à la pole position lors des qualifications du Grand Prix d'Italie. Dans un peloton plus resserré que jamais, le Néerlandais jouait les premiers rôles, signant notamment le deuxième meilleur temps en Q2. Seulement, c'est en Q3 que les choses se sont gâtées pour le pilote Red Bull.

À sept dixièmes du temps de la pole position réalisé par Lando Norris, et à six dixièmes de Lewis Hamilton devant lui, Verstappen s'est montré soudainement incapable de faire mieux que la septième place sur la grille. Pire encore, le chrono qu'il a établi en Q3 avec des pneus tendres neufs était quatre dixièmes plus lent que le temps réalisé en pneus usés lors de la Q2. Une situation qui a laissé le clan Red Bull dans l'incompréhension.

"On ne comprend tout simplement pas d'avoir fait 1'19''662 avec des pneus usés et qu'ensuite avec deux trains de pneus neufs, nous n'avons pas pu faire mieux que 1'20''022", a déclaré Christian Horner à Sky Sports F1. "L'équilibre n'était tout simplement pas là pour lui, donc il y a quelque chose qui se passe fondamentalement et dont nous ne sommes pas au courant pour le moment."

"Nous devons évidemment le comprendre et comprendre pourquoi avec les pneus anciens, nous avons été capables de faire ce temps, et qu'avec deux trains de pneus neufs nous avons été incapables d'améliorer."

"En Q2, ça n'avait pas l'air trop mal. Je veux dire, il y avait toujours les problèmes de comportement dont Max a parlé, mais ensuite en Q3, il y a quelque chose d'autre qui n'allait pas. Les autres ont tous amélioré avec des pneus neufs, mais nous étions à des kilomètres."

La semaine dernière à Zandvoort, aux Pays-Bas, Red Bull avait procédé à différents tests de réglages. Verstappen et Pérez ont notamment opté pour différentes configurations de plancher pour tenter d'avoir une meilleure idée de l'origine des problèmes d'équilibre de la RB20. Une semaine plus tard, aucune solution n'a été trouvée.

"Nous avons utilisé une spécification plus ancienne le week-end dernier pour voir si cela résolvait les problèmes. La réalité était que nous avions toujours les mêmes caractéristiques de maniabilité et les mêmes problèmes avec cette spécification depuis le début de l'année."

"Cela nous a permis d'obtenir énormément de données, mais il y a beaucoup de choses à comprendre. Et nous devons y remédier rapidement. Nous pouvons voir que les McLaren ont fait un pas significatif au cours des dernières courses. Et nous sommes maintenant derrière Ferrari et Mercedes ici aussi."

"Il y a quelque chose qui ne fonctionne clairement pas sur la voiture, et nous essayons de démêler cela et de comprendre. Tout d'abord, vous devez comprendre le problème et comprendre comment le résoudre, puis le mettre en œuvre. Il y aura une solution d'ingénierie à un problème d'ingénierie."

Au micro de Sky Germany, le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a également exprimé son "incompréhension" face à la mauvaise Q3 de Max Verstappen. De plus, c'est un problème qui arrive à un moment crucial pour l'écurie autrichienne. En effet, en monopolisant la première ligne, McLaren peut désormais réduire considérablement son retard de 30 points au Championnat du monde des constructeurs.

"Au début, il semblait que la supériorité de McLaren avait disparu ici, puis ils ont montré lors de la dernière partie des qualifications qu'ils étaient au sommet après tout", a-t-il déclaré en haussant les épaules. "Nous étions deuxième derrière Hamilton pour quelques centièmes en Q2 et puis soudain, plus rien n'a fonctionné lors de la Q3. Les changements était minimes. En théorie, ils n'auraient pas pu causer cela. C'est déroutant. Normalement, un train de pneus usés est trois ou quatre dixièmes plus lent."

Comme un signe, la baisse de performance de Red Bull survient six mois après l'annonce du départ d'Adrian Newey, ancien directeur technique de l'équipe. Helmut Marko a confié que l'apport de l'homme de 65 ans aurait pu être utile dans une situation pareille.

"Newey n'est plus impliqué dans toute l'opération de course, c'est un facteur", a-t-il concédé. "Nous avons une large base, mais peut-être que dans une situation comme celle-ci, la routine et les connaissances incroyables qu'il a accumulées au cours de ses nombreuses années en Formule 1 aideraient."