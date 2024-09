Leclerc ouvertement "frustré" face une Ferrari "pas assez rapide"

Au vu de la dynamique récente de la Scuderia Ferrari, la quatrième place à 0"134 de la pole position signée par Lando Norris pourrait être vu comme un résultat plutôt intéressant. Mais au Grand Prix d'Italie, devant les tifosi de Monza et avec une SF-24 dotées d'un package d'évolutions, ce résultat est loin de satisfaire Charles Leclerc.

Le Monégasque, visiblement frustré par sa position de départ pour la course de ce dimanche, peinait à voir le verre à moitié plein ce samedi en fin d'après-midi au micro de Canal+ : "Pas assez rapides", a-t-il d'abord lancé, quand il lui a été demandé d'analyser la séance. "Frustré, parce que tout le week-end on a eu le même problème dans les virages 1 et 2, et on n'a pas réussi à le résoudre... Donc voilà, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Très déçu, mais c'est comme ça."

La quatrième position constitue, surtout à Monza où il y a une longue accélération jusqu'à la chicane, une position à partir de laquelle il est possible de jouer gros en course. Mais Leclerc estime que la situation, notamment en termes de rythme sur les longs relais, ne permet pas de dire que Ferrari va pouvoir inverser la tendance et devancer McLaren ou Mercedes.

On amène des évolutions spécifiquement pour ce circuit et même ça ce n'est pas suffisant pour aller chercher les McLaren.

"Oui et non [pour inverser la tendance en course], pas plus que les autres en tout cas. On avait l'air plus ou moins en ligne avec les autres lors du long relais, donc pas mieux que les autres, ça c'est sûr. Après, on peut encore, bien sûr jouer, notre carte demain car on est tous très proches en termes de rythme."

"Mais bon, là, la frustration est présente, surtout ici à Monza : on amène des évos spécifiquement pour ce circuit et même ça ce n'est pas suffisant pour aller chercher les McLaren. Donc, comme je disais avant le week-end, il y a encore beaucoup de boulot et voilà... Un week-end encore un petit peu en-dessous des performances espérées."