Piastri : "Je ne vais pas mentir, ça fait très mal"

Comme en Hongrie lors de sa première victoire plus tôt dans la saison, Oscar Piastri a fait la différence face à son coéquipier Lando Norris dans le premier tour. Contrairement à Budapest où l'Australien a pris le meilleur au premier virage, cette fois-ci, c'est dans la seconde chicane de Monza, par l'extérieur, que le pilote McLaren s'est frayé un chemin pour prendre les commandes de la course.

Dans le même schéma qu'en Hongrie, Oscar Piastri a ensuite pu imposer son propre rythme, reléguant alors Charles Leclerc a plusieurs secondes. Le Monégasque a profité de la bataille entre les deux pilotes McLaren pour venir s'intercaler à la deuxième position. Seulement, lorsque tous les pilotes aux avant-postes se sont arrêtés une seconde fois pour aller au bout du Grand Prix, Charles Leclerc ainsi que son coéquipier ont décidé de tenter d'aller au bout des 53 tours avec un seul arrêt.

Oscar Piastri double Lando Norris par l'extérieur dans la deuxième chicane. Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Après cela, Piastri n'a eu aucun mal à se défaire de Sainz, mais il n'a pas réussi à aller chercher Leclerc qui se trouvait à plus de 11 secondes. L'Australien a échoué à la seconde place derrière le pilote Ferrari, à un peu plus de deux secondes et demie. Interrogé à la sortie de sa monoplace, le pilote McLaren s'est montré frustré par ce résultat mais retient tout de même le positif, son rythme en course.

"Oui, ça fait mal. Je ne vais pas mentir, ça fait très mal", reconnaît Piastri. "Nous avons fait beaucoup de bonnes choses aujourd'hui. Il y avait beaucoup de points d'interrogation sur la stratégie avant la course."

"Dans la position où nous nous trouvions, avec les pneus dans l'état où ils étaient, faire un seul arrêt semblait être une décision très risquée. Et en fin de compte, c'était la bonne décision. Donc, oui, je suis très, très heureux du rythme, de la course que j'ai réussi à faire... mais quand vous finissez deuxième, ça fait mal."

L'usure des pneus était la grande inconnue de ce dimanche, le tracé ayant été resurfacé récemment. Alors que des stratégies à un ou deux arrêts étaient initialement prévues, l'ensemble de la grille s'est au final dirigé sur deux arrêts. Mais Ferrari et Charles Leclerc en ont décidé autrement.

Dans une situation où les écarts permettaient au Monégasque de terminer dans tous les cas à la troisième place, la tentative d'aller au bout sur le même train de pneus durs s'est dévoilée comme une évidence. Lorsqu'on lui demande s'il pouvait aller au bout avec un seul passage aux stands, Piastri répond : "Avec du recul, oui".

"Mais aujourd'hui malheureusement, nous nous sommes un peu trompés. Et j'y suis pour beaucoup. Nous avions tout à perdre en étant en tête de la course. Charles pouvait essayer quelque chose d'un peu différent. Il allait finir troisième de toute façon. Et il a choisi le bon pari aujourd'hui."

"Les pneus mediums ont été détruits, et même les pneus durs de la Red Bull au départ semblaient assez morts, et mon pneu avant gauche avait beaucoup de graining. Nous ne nous attendions pas à ce qu'il reprenne vie à nouveau. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, oui, c'est douloureux."