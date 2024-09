Vasseur révèle que Ferrari avait prévu un seul arrêt dès le départ

La victoire de Charles Leclerc au Grand Prix d'Italie 2024 de F1 a fait chavirer Monza comme rarement ces dernières années, et Frédéric Vasseur était aux premières loges pour assister à ce succès célébré dans la liesse, son premier sur les terres de la Scuderia en tant que directeur.

Une première place presque surprise tant les McLaren semblaient avoir les cartes en main durant le GP, mais qui s'est finalement jouée à la stratégie, Leclerc menant à bien un plan simple à un seul arrêt quand les deux MCL38 ont dû passer une seconde fois par les stands, notamment en difficulté avec le pneu avant gauche.

Vasseur a cependant révélé que le plan de départ était bien, au sein de la Scuderia, de mettre en place cette stratégie à un arrêt, qui s'est donc avérée gagnante pour quelques secondes : "Nous, on avait un arrêt en tête depuis le début", a déclare le Français pour Canal+. "À un moment donné, on s'est dit que ça allait être tendu, et puis on dégradait très peu - très, très peu - donc la stratégie a été assez claire pour nous dès le départ, enfin après 15 tours. Mais bon, on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une dégradation des pneus ou d'un problème."

Maintenant, il va falloir me laisser une journée ou deux pour cuver et ça ira mieux après.

Interrogé peu avant sur ce que lui inspirait cette victoire à Monza, Vasseur avait répondu : "Pour Charles, c'est la saison parfaite, avec Monaco et Monza. Pour nous aussi, c'est exceptionnel. Pour l'équipe, c'est très bien la façon dont ça s'est passé, la stratégie qui était super, je suis vraiment content pour tout le monde, pour Charles en premier et pour toute l'équipe."

"C'est sûr {que c'est exceptionnel de gagner avec Ferrari en Italie], mais j'ai essayé de rester hyper calme sur le muret, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On était un peu tendus avec la stratégie et les pneus, quand même. Mais ouais, je n'ai réalisé qu'à la fin. Maintenant, il va falloir me laisser une journée ou deux pour cuver et ça ira mieux après."

Interrogé ensuite sur ce que cette course avait pu apprendre sur la SF-24 et ses nouvelles évolutions, Vasseur de battre en brèche la question, avec le sourire : "Honnêtement, pas grand-chose, et puis je pense que ce n'est pas le sujet... Je m'en fous de ce que j'apprends aujourd'hui, je veux juste en profiter parce qu'on ne gagne pas tous les jours à Monza et on aura le temps, lundi, mardi, de penser à tout ça et de préparer Bakou."