Gasly appelle à ne pas suspendre Magnussen : "C'est très injuste"

Après la suspension de Kevin Magnussen pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan, le Danois ayant atteint à Monza 12 points de pénalité sur les 12 derniers mois, Pierre Gasly a appelé à ce que le pilote Haas ne reçoive pas cette sanction, estimant que leur contact n'était pas grave.

Après avoir abordé la seconde chicane côte à côte, les deux pilotes se sont touchés, avec Magnussen à l'intérieur et Gasly à l'extérieur, et ont tous les deux été contraints de quitter la piste. Le Français a conservé sa position provisoirement puisque Magnussen a fini par le dépasser plus tard, avant de franchir la ligne d'arrivée en neuvième place, transformée en dixième position par la pénalité de 10 secondes reçue pour l'accrochage.

Mais en sus de cette pénalité de temps appliqué sur la course de Monza, les commissaires ont pénalisé Magnussen de deux points sur sa licence. Or, il était en sursis depuis le GP de Miami et cette fois, il n'a donc pas échappé à la sanction, et donc à la suspension pour Bakou dans deux semaines.

VIDÉO - Le résumé du GP d'Italie

Interrogé sur l'incident et plus globalement la sanction de Magnussen, Gasly s'est montré étonné au micro de Canal+ : "Je ne savais pas qu'il était pénalisé [rires]. Je trouve ça un peu dur, il a essayé. Après, on s'est un peu touchés, je n'ai pas pu faire le virage et lui [a] coupé, mais... je suis étonné qu'il ait pris 10 secondes de pénalité pour ça."

"Honnêtement, c'était rien", a-t-il ensuite ajouté devant la presse internationale. "C'était un peu du roue contre roue et, en fin de compte, je n'ai quasiment pas perdu de temps. Je suis un peu surpris. J'espère qu'ils pourront revenir sur cette décision parce que ce serait vraiment injuste. Je serai heureux de le faire [de témoigner en faveur de Magnussen auprès des commissaires] - je verrai ce que je peux faire. C'est très injuste pour l'incident qui s'est produit."

Avec Jake Boxall-Legge