Qui est Liam Lawson, le remplaçant de Daniel Ricciardo ?

Originaire de Hastings en Nouvelle-Zélande, Liam Lawson a débuté en karting à l'âge de sept ans. Il récolte deux titres en 2014, avant de commencer son aventure en monoplace dans des championnats nationaux. De 2015 à 2016, Lawson démontre son talent et grimpe les échelons dans son pays, attirant au passage des sponsors, ce qui lui permet de tenter l'aventure l'internationale.

Il s'engage d'abord en Formule 4 Australie où il finit vice-champion dès sa première année. Un an plus tard, il pose ses valises en Europe, en Allemagne exactement, pour concourir dans le championnat national de Formule 4. Il termine également deuxième du classement. En 2019, le pilote manque de fonds et doit retourner en Nouvelle-Zélande. De retour au bercail, il s'engage toutefois en Toyota Racing Series (Championnat d'Océanie de Formule Régionale), où il remporte le championnat avec cinq victoires et 11 podiums.

Grâce à sa prestation, notamment sa lutte contre Marcus Armstrong pour le titre, il se fait remarquer par le Red Bull Junior Team, qui le recrute. Cette même année, il dispute un double programme en Formule 3 FIA et en EuroFormula Open. S'il termine vice-champion en EuroFormula, sa saison de F3 ne se passe pas aussi bien avec une 11e position au classement et deux podiums.

Liam Lawson, Hitech Grand Prix, FIA F3 en 2020. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

En 2020, après un début d'année à concourir une nouvelle fois en Toyota Racing Series où il manque le titre de seulement six points, il est confirmé par l'équipe Hitech Racing pour une nouvelle saison en Formule 3 FIA. Il se classe cinquième du championnat avec trois victoires.

L'année suivante, Lawson monte d'un cran et intègre le championnat de Formule 2, toujours avec Hitech. Il ouvre sa saison de la meilleure des manières avec une victoire d'entrée de jeu à Sakhir. Toutefois, sa saison chavire. Après des accrochages et des disqualifications, le Néo-Zélandais se classe finalement neuvième, avec un succès et trois podiums.

Toujours en 2021, il effectue en parallèle une saison en DTM avec AF Corse aux côtés d'Alexander Albon. Comme en F2, il remporte sa première course dès son premier essai lors de la course d'ouverture à Monza et devient le plus jeune vainqueur de course de l'histoire du championnat à 19 ans. Il termine son année au deuxième rang, avec trois victoires au compteur dont une au Red Bull Ring en partant de la pole position.

En 2022, Lawson continue en F2 cette fois avec l'équipe Carlin, où il court aux côtés de Logan Sargeant. Il termine troisième du championnat avec quatre victoires, dix podiums et 149 points. Il effectue ses premiers essais libres de Formule 1 dans une AlphaTauri aux Grands Prix de Belgique et de Mexico, ainsi qu'à Abu Dhabi, dans la RB18 de Max Verstappen cette fois. Le Néo-Zélandais devient pilote de réserve de l'équipe sœur de Red Bull cette même année, avant d'occuper la même fonction chez l'écurie principale quelque mois plus tard.

Liam Lawson dans l'AlphaTauri au Grand Prix de Zandvoort 2023. Photo de: Erik Junius

Lawson s'engage ensuite en Super Formula pour la saison 2023. Parti troisième, il s'impose une nouvelle fois lors de sa première course, à Fuji. Il termine vice-champion dès sa première saison, huit points derrière le leader.

En août, il est appelé en Formule 1 pour remplacer Daniel Ricciardo, blessé à la main et forfait pour plusieurs semaines. Il dispute ainsi son premier Grand Prix de F1 à Zandvoort, où il finit treizième devant son coéquipier Yuki Tsunoda. Il participe à cinq courses au volant de l'AlphaTauri et marque même deux points après avoir terminé neuvième à Singapour.

D'un point de vue personnel, Liam Lawson est un grand fan de voitures. Très actifs sur les réseaux sociaux, vous pouvez découvrir le pilote au volant de voitures anciennes et sportives ou sur sa chaîne YouTube en train de retaper son Subaru Forester entre deux vlogs.