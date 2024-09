Pour Marko, Ricciardo a perdu son "instinct de tueur"

VCARB et Daniel Ricciardo, c'est officiellement terminé : un peu plus d'un an après son retour au sein de la famille Red Bull pour ce qui ressemblait alors à une opportunité en or de retrouver, à terme, l'écurie-mère du programme, l'Australien est finalement évincé pour laisser la place à Liam Lawson.

Pas véritablement une surprise au vu de la façon dont s'est déroulée la saison 2024 pour celui qui a remporté huit GP en discipline reine, mais qui, forcément, tranche avec l'enthousiasme qui avait accompagné son retour l'an passé. Interrogé dans le cadre d'un entretien vidéo avec Motorsport-Total.com, publication-sœur de Motorsport.com en Allemagne, Helmut Marko est longuement revenu sur la fin de l'aventure.

"Ricciardo a été rappelé avec la possibilité pour lui de rejoindre Red Bull Racing s'il avait affiché les performances requises chez Racing Bulls", a-t-il ainsi expliqué. "Mais il faut voir les choses dans un contexte plus large. Nous avons pas mal de jeunes pilotes. C'est le cas [d'Isack] Hadjar, de Lawson. C'est aussi le cas d'[Ayumu] Iwasa, sans établir de classement. Nous devons nous tourner vers l'avenir. Et nous voulons aussi faire des comparaisons : où se situe Lawson par rapport à Yuki [Tsunoda] ? Ensuite, pour l'avenir, à quoi ressemblera le duo de pilotes pour nos deux équipes ?"

"Nous voulons d'abord voir [les] résultats [de Lawson] en course, et il y a six courses pour cela. La première, je pense, ne sera pas pertinente parce qu'il a une pénalité moteur. Dix places dans la course sprint, ça ne lui facilite pas vraiment la vie à Austin."

Il était clair que ce retour ou cette histoire du fils prodigue rejoignant Red Bull Racing n'a malheureusement pas fonctionné.

Interrogé plus en détails sur les rumeurs qui ont fait état d'une possible promotion de Ricciardo dans le contexte des difficultés récurrentes de Sergio Pérez, Marko d'ajouter : "Je pense qu'on lui a clairement fait comprendre qu'il devait être nettement meilleur que Yuki Tsunoda. Et il n'y est parvenu que lors de quelques courses. Je pense à une quatrième place dans une course sprint [à Miami], mais sinon Yuki était le meilleur pilote et il était donc clair que ce retour ou cette histoire du fils prodigue rejoignant Red Bull Racing n'a malheureusement pas fonctionné."

L'étonnante carrière de Ricciardo l'a vu passer de leader de l'écurie Red Bull post-Sebastian Vettel à transfuge surprise vers une équipe Renault loin des sommets, avant de se retrouver en grande difficulté au sein d'une structure McLaren sur une phase ascendante mais loin de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est à peu près dans la foulée de l'échec à Woking qu'il a retrouvé la famille du géant de la boisson énergisante, avant de retrouver le paddock dans un écrin plus modeste chez AlphaTauri/VCARB.

"Je pense que la décision de quitter Red Bull Racing a été le tournant de sa carrière", a déclaré Marko. "Ensuite, il n'a pas eu de voiture gagnante chez Renault ou McLaren, même s'il a gagné à Monza. Mais il s'agissait de circonstances particulières. Et puis, à un moment donné, eh bien... Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, car si nous l'avions su, nous l'aurions aidé. Mais la vitesse et, surtout, cette façon de freiner tardivement puis de plonger à gauche ou à droite... Ces dernières années, il a essayé à gauche, à droite, et ça ne donnait plus rien, l'instinct de tueur a disparu."

L'étonnante gestion du dernier GP de Ricciardo

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Photo de: Alastair Staley / Motorsport Images

La confirmation de la fin de la collaboration entre Ricciardo et VCARB intervient quelques jours après un étonnant dimanche au GP de Singapour où, une fois le drapeau à damier abaissé, il est vite apparu qu'il s'agissait bien de la fin de l'aventure pour le pilote, même si rien n'était officiel ou officialisé. Plus encore, c'est dans ce contexte que l'Australien a signé un meilleur tour qui a suscité une certaine polémique, puisque privant Lando Norris, adversaire direct de Max Verstappen, d'un point au championnat pilotes.

Quand il lui est demandé ce qu'il pense des critiques d'abord sur le fait d'avoir privé Ricciardo de véritables adieux, Marko de répondre : "[Tout cela est] lié à une série de facteurs et d'obligations. Il faut aussi tenir compte des sponsors. Il a très bien dit qu'il était en paix avec lui-même, qu'il avait accepté la situation et nous verrons quels sont ses projets pour l'avenir. Il a été informé [avant la course], et la performance d'adieu digne de ce nom a été, je pense, le meilleur tour."

Sur le meilleur tour, justement, Marko ne manque pas de souligner le point pris à Norris, tout en assurant qu'il ne s'agissait pas de l'objectif principal poursuivi : "Je pense que c'est un agréable effet secondaire. Mais le fait que Ricciardo ait réalisé le meilleur tour en Formule 1 est aussi, je pense, un bon adieu. Et cela a encore montré le potentiel qu'il a, pas continuellement et pas au niveau qui aurait justifié qu'il vienne à Red Bull Racing. Mais c'était une performance impeccable."

Propos recueillis par Christian Nimmervoll