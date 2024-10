Lawson : "Ricciardo m'a dit qu'il fallait en profiter au maximum"

Le Grand Prix de Singapour a été la dernière course en Formule 1 de Daniel Ricciardo, et bien que lui-même et son équipe étaient au courant, le reste du paddock ne l'était pas, ou du moins pas officiellement. Toutefois, plusieurs personnes, comme Max Verstappen, ont profité de ce moment pour lui dire au revoir, pendant que l'Australien savourait ses derniers instants dans sa monoplace, seul, dans une ambiance de non-dit plutôt étrange.

Le fait de ne pas avoir annoncé l'éviction de Daniel Ricciardo avant le week-end de Singapour à été reproché à Visa Cash App RB, notamment sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont regretté le contexte dans lequel s'est éclipsé le pilote, engagé en F1 depuis plus de 10 ans et avec 257 Grands Prix à son compteur, incapable de recevoir les adieux qu'il méritait selon certains.

Celui qui était également au courant du départ de Ricciardo à Marina Bay était son remplaçant, Liam Lawson. Dans le garage de VCARB pendant la course, le Néo-Zélandais préparait déjà son arrivée dans la VCARB01 alors que celui à qui il prendrait la place vivait un dernier week-end émouvant.

"Singapour n'a vraiment pas été un week-end agréable pour moi, tout simplement parce que nous savions tous ce qui allait se passer", a expliqué Lawson dans une interview avec Newstalk ZB. "En même temps, Daniel a toujours été très bon avec moi, à bien des égards, lorsque je pilotais l'année dernière. Et même cette saison, il a toujours été quelqu'un… Je ne me suis jamais senti en compétition avec lui ou quelque chose comme ça. Je n'ai jamais eu cette impression. Donc ce n'était pas un sentiment agréable."

"Il a été [bienveillant]. Il a fait du très bon travail ce week-end. Honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour la façon dont il a géré la situation parce que je ne peux pas vraiment imaginer ce que c'est, c'est une position similaire à celle dans laquelle j'étais l'année dernière, mais évidemment il est beaucoup plus demandé, beaucoup plus célèbre que moi. Il a reçu beaucoup de questions et il a essayé de les esquiver. Il a fait du très bon travail."

D'un autre côté, Lawson est un jeune homme qui, comme tout pilote, a travaillé toute sa vie pour espérer atteindre la Formule 1. Il explique que rien ne l'empêchera de saisir cette opportunité et d'en profiter, un discours que Ricciardo, lui-même, lui a tenu.

"Mais évidemment, pour moi, j'ai une seule chance en F1 et elle se présente maintenant", a ajouté le pilote de 22 ans. "Je suis évidemment reconnaissant de cette opportunité, et je dois la saisir à deux mains. Et en même temps, [Ricciardo] m'a dit la même chose. Il m'a dit qu'il fallait en profiter au maximum."

Même s'il est difficile de comparer les situations de Lawson et Ricciardo, le Néo-Zélandais a toutefois eu un aperçu de ce qu'a pu ressentir l'Australien. Il y a tout juste un an, lors du Grand Prix de Singapour 2023, Lawson avait réalisé son meilleur week-end depuis son remplacement. Il avait atteint la Q3, s'était qualifié en dixième position et avait terminé la course à la neuvième place, inscrivant au passage ses premiers points en F1. C'est à ce moment-là que Red Bull lui a annoncé qu'il ne roulerait pas au-delà de la saison en cours.

"C'était il y a un an exactement et je n'oublierai jamais ce sentiment que j'ai eu l'année dernière parce que j'avais entamé le week-end avec ma meilleure qualification [en atteignant] la Q3. Et on m'a dit en gros que je ne piloterai pas l'année suivante", a déclaré Lawson.

"Et nous sommes maintenant un an plus tard. Et cette année n'a pas été la plus agréable, mais je suis heureux que nous ayons tous tenu bon. Et je suis mieux préparé maintenant. Il y a tellement de choses à apprendre en F1 que honnêtement, même si on ne pilote pas, on absorbe beaucoup d'informations. Ce sera un grand pas, mais je suis content que nous nous soyons accrochés."