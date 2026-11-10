Formule 1 GP de São Paulo

Honda peine à expliquer le 13e abandon de Lance Stroll cette saison

Le pilote Aston Martin a de nouveau été victime d'un problème de batterie.

Benjamin Vinel Filip Cleeren

Mis à jour: 10 nov. 2026, 09:34

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Photo de : Manuel Eletto / Getty Images

Honda reconnaît devoir identifier l'origine des problèmes de batterie à répétition de Lance Stroll, après un nouvel abandon du pilote Aston Martin lors du Grand Prix de São Paulo.

La course de Stroll à Interlagos s'est achevée après 30 tours, alors qu'il occupait la 18e place, à 28 secondes de son coéquipier Fernando Alonso, 12e. Il s'agit de son 13e abandon lors de cette saison 2026, sans tenir compte de la course de Melbourne, où il n'a pas bouclé suffisamment de tours pour être classé, sans abandonner à proprement parler.

Le Canadien s'est montré encore plus laconique que d'habitude lors de son très bref passage dans la zone mixte après la course. Interrogé sur les raisons de son abandon, il a simplement répondu : "Un problème de batterie." Lorsqu'on lui a ensuite demandé comment se comportait l'AMR26 jusque-là, sa réponse a été tout aussi concise : "Ça allait." Et c'est tout.

Heureusement, Shintaro Orihara, directeur général et ingénieur en chef de Honda, s'est montré un peu plus bavard lors de son point presse, apportant davantage de précisions sur la situation.

"Hier [samedi], nous avons rencontré un problème de batterie sur la voiture de Lance, et nous en avons eu un autre aujourd'hui. Pour le moment, nous savons ce qui s'est passé, mais nous ignorons quelle en est la cause profonde. Nous allons donc analyser les données et examiner la batterie. Il nous faudra peut-être quelques semaines pour identifier l'origine du problème", a expliqué Orihara.

"Mais nous devons trouver une solution à partir des données pour l'année prochaine. Nous devons également identifier la véritable cause de cette défaillance afin d'éviter de rencontrer les mêmes problèmes à l'avenir. Il est donc essentiel pour nous de comprendre son origine."

Lance Stroll (Aston Martin)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ces dysfonctionnements rappellent, même s'ils sont probablement sans lien, les vibrations du moteur qui ont endommagé à plusieurs reprises les batteries en début de saison. À l'époque, l'AMR26 était même incapable de boucler une distance de course complète sans devoir s'arrêter.

"Au milieu de la saison, notre fiabilité s'était améliorée, mais nous avons rencontré plusieurs problèmes lors des deux ou trois dernières courses. Certains n'étaient pas liés au kilométrage ou au fait de pousser la voiture à ses limites."

"Récemment, il s'agit surtout de problèmes de batterie. Pour le moment, il est difficile de dire s'ils sont liés au kilométrage ou à l'utilisation de la voiture. Nous devons d'abord en comprendre la cause profonde", a poursuivi Orihara.

Par ailleurs, la pluie à Interlagos a masqué les faiblesses de l'Aston Martin motorisée par Honda. Fernando Alonso a ainsi réussi à atteindre le top 10 lors des trois phases des qualifications. Toutefois, le double champion du monde a perdu toute chance de marquer des points dès le premier tour et a finalement terminé 12e, à 20 secondes de Nico Hülkenberg, dixième.

"Les conditions humides masquent nos faiblesses en matière de performances moteur et certains problèmes liés au déploiement de la puissance. En revanche, la maniabilité de la voiture devient particulièrement importante sur piste mouillée", a expliqué Orihara.

"Nous devons encore améliorer la maniabilité, comme nous avons pu le constater lors de cette course et des qualifications. Nous avons relevé des éléments positifs dans certains domaines, mais nous avons également identifié des points sur lesquels nous devons progresser dès la prochaine course et en vue de l'année prochaine."

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