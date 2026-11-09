WEC 6 Heures de Monza

Aston Martin est passée à trois secondes d'un pari gagnant à Monza

Le "pari Gamble" a failli payer, mais la Cadillac victorieuse a franchi la ligne d'arrivée trois secondes trop tôt pour permettre à Aston Martin de sauver son podium à Monza.

Heiko Stritzke Rachit Thukral

Mis à jour: 9 nov. 2026, 16:19

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Photo de : Daniele Paglino / NurPhoto via Getty Images

Aston Martin a perdu le podium dans un final spectaculaire de la saison 2026 du WEC à Monza : la faute à deux pénalités qui ont relégué la Valkyrie n°007 à la 12e place.

Après avoir connu des difficultés en début de course avec des choix stratégiques qui n'ont pas porté leurs fruits, l'équipe officielle Aston Martin, Heart of Racing, a décidé de tenter un pari dans les derniers instants des 6 Heures de Monza.

Alors que les Hypercars étaient contraintes de fortement économiser leur carburant et leur énergie, Tom Gamble a fait l'impasse sur les mesures d'économie de carburant, dans l'espoir de voir intervenir une neutralisation sous Full Course Yellow ou Safety Car en fin de course, afin de réduire à la fois la consommation de carburant et la distance à parcourir.

Gamble est ainsi remonté de la neuvième à la troisième place lors de son dernier relais, avant de commencer à économiser de l'énergie.

La neutralisation tant espérée n'est jamais intervenue, malgré un violent accident en fin de course impliquant Alex Lynn au volant de sa Cadillac. Gamble a donc dû continuer à attaquer à fond, tout en consommant la totalité de son allocation d'énergie autorisée. L'absence de Full Course Yellow ou de Virtual Safety Car a été remise en question par plusieurs pilotes après la course, dont Gamble lui-même. Une neutralisation aurait probablement permis à Aston Martin de conserver sa troisième place.

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Même sans cette intervention, le pari risqué d'Aston Martin a failli payer, mais il a échoué pour environ trois secondes. En raison de l'accident et des débris qui en ont résulté, les temps au tour ont été considérablement ralentis lors des deux derniers tours. Cela n'a toutefois pas suffi à empêcher le déclenchement d'un 191e tour.

La Cadillac n°38 victorieuse a bouclé l'épreuve en 6h01'33''199, les leaders tournant autour de 1'36'' avec des pneus usés.

"On m'a dit que le leader de la course avait franchi la ligne d'arrivée alors qu'il ne restait que trois secondes au compteur. C'était donc très serré. Bien sûr, ce n'est pas de leur faute. Avec notre décision, nous n'aurions pas pu aller au bout, à moins que la course ne se soit terminée un tour plus tôt", a expliqué Gamble aux médias, dont Motorsport.com.

L'équipage de la n°007 a écopé d'une pénalité de 145 secondes (une pénalité de 100 secondes à laquelle s'est ajoutée l'équivalent d'un drive-through), ainsi que du retrait d'un tour, pour avoir dépassé la quantité maximale d'énergie utilisable par relais. Avec la règle du Virtual Fuel Tank, les voitures ne tombent plus en panne sèche comme auparavant, mais peuvent dépasser leur allocation virtuelle d'énergie.

Même s'il avait réussi à rallier l'arrivée sans manquer de carburant, Gamble et son coéquipier Harry Tincknell auraient néanmoins été privés de leur podium en raison d'une autre pénalité de 20 secondes pour des pressions de pneus insuffisantes.

"Évidemment, nous économisions énormément d'énergie pour essayer de faire tout ce qui était en notre pouvoir et, ce faisant, la pression des pneus a baissé", a expliqué Gamble.

Les premiers paris stratégiques ont également échoué

#009 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Alex Riberas, Marco Sorensen

Photo by: Jakob Ebrey

Revenant sur une stratégie à haut risque qui a finalement échoué, Gamble a reconnu que l'équipe n'avait pas grand-chose à perdre en partant d'aussi loin sur la grille. Plusieurs tentatives pour adopter une stratégie "décalée" au cours de la première moitié de la course ont échoué en raison des interventions de la voiture de sécurité.

"Nous avons été proches du podium à plusieurs reprises et il était important pour nous de parvenir à y monter. Nous partions également de très loin", a-t-il expliqué, après avoir pris le départ en 14e position parmi les 17 Hypercars engagées.

"C'était un peu : 'Pourquoi ne pas tenter un pari ?' Nous avons donc pris quelques risques, notamment au départ, mais aucun n'a payé. Tout ce que nous ne voulions pas voir arriver s'est produit, ce qui a été extrêmement frustrant."

Malgré une fin de week-end décevante et une course marquée par plusieurs revers stratégiques dès les premiers tours, notamment un tour de retard avant de parvenir à revenir sous Virtual Safety Car, Gamble a préféré retenir les enseignements de la première saison d'Aston Martin en catégorie Hypercar.

"Je pense que toute l'équipe peut être vraiment fière du travail accompli cette année. Le niveau est évidemment très élevé ici et nous nous en rapprochons de plus en plus à chaque course", a-t-il conclu.

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