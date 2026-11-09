WEC 6 Heures de Monza
Aston Martin est passée à trois secondes d'un pari gagnant à Monza
Le "pari Gamble" a failli payer, mais la Cadillac victorieuse a franchi la ligne d'arrivée trois secondes trop tôt pour permettre à Aston Martin de sauver son podium à Monza.
Heiko Stritzke Rachit Thukral
Mis à jour: 9 nov. 2026, 16:19
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Ajouter comme source privilégiée
Photo de : Daniele Paglino / NurPhoto via Getty Images
Aston Martin a perdu le podium dans un final spectaculaire de la saison 2026 du WEC à Monza : la faute à deux pénalités qui ont relégué la Valkyrie n°007 à la 12e place.
Après avoir connu des difficultés en début de course avec des choix stratégiques qui n'ont pas porté leurs fruits, l'équipe officielle Aston Martin, Heart of Racing, a décidé de tenter un pari dans les derniers instants des 6 Heures de Monza.
Alors que les Hypercars étaient contraintes de fortement économiser leur carburant et leur énergie, Tom Gamble a fait l'impasse sur les mesures d'économie de carburant, dans l'espoir de voir intervenir une neutralisation sous Full Course Yellow ou Safety Car en fin de course, afin de réduire à la fois la consommation de carburant et la distance à parcourir.
Gamble est ainsi remonté de la neuvième à la troisième place lors de son dernier relais, avant de commencer à économiser de l'énergie.
La neutralisation tant espérée n'est jamais intervenue, malgré un violent accident en fin de course impliquant Alex Lynn au volant de sa Cadillac. Gamble a donc dû continuer à attaquer à fond, tout en consommant la totalité de son allocation d'énergie autorisée. L'absence de Full Course Yellow ou de Virtual Safety Car a été remise en question par plusieurs pilotes après la course, dont Gamble lui-même. Une neutralisation aurait probablement permis à Aston Martin de conserver sa troisième place.
Lire aussi :
Même sans cette intervention, le pari risqué d'Aston Martin a failli payer, mais il a échoué pour environ trois secondes. En raison de l'accident et des débris qui en ont résulté, les temps au tour ont été considérablement ralentis lors des deux derniers tours. Cela n'a toutefois pas suffi à empêcher le déclenchement d'un 191e tour.
La Cadillac n°38 victorieuse a bouclé l'épreuve en 6h01'33''199, les leaders tournant autour de 1'36'' avec des pneus usés.
"On m'a dit que le leader de la course avait franchi la ligne d'arrivée alors qu'il ne restait que trois secondes au compteur. C'était donc très serré. Bien sûr, ce n'est pas de leur faute. Avec notre décision, nous n'aurions pas pu aller au bout, à moins que la course ne se soit terminée un tour plus tôt", a expliqué Gamble aux médias, dont Motorsport.com.
L'équipage de la n°007 a écopé d'une pénalité de 145 secondes (une pénalité de 100 secondes à laquelle s'est ajoutée l'équivalent d'un drive-through), ainsi que du retrait d'un tour, pour avoir dépassé la quantité maximale d'énergie utilisable par relais. Avec la règle du Virtual Fuel Tank, les voitures ne tombent plus en panne sèche comme auparavant, mais peuvent dépasser leur allocation virtuelle d'énergie.
Même s'il avait réussi à rallier l'arrivée sans manquer de carburant, Gamble et son coéquipier Harry Tincknell auraient néanmoins été privés de leur podium en raison d'une autre pénalité de 20 secondes pour des pressions de pneus insuffisantes.
"Évidemment, nous économisions énormément d'énergie pour essayer de faire tout ce qui était en notre pouvoir et, ce faisant, la pression des pneus a baissé", a expliqué Gamble.
Les premiers paris stratégiques ont également échoué
#009 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Alex Riberas, Marco Sorensen
Photo by: Jakob Ebrey
Revenant sur une stratégie à haut risque qui a finalement échoué, Gamble a reconnu que l'équipe n'avait pas grand-chose à perdre en partant d'aussi loin sur la grille. Plusieurs tentatives pour adopter une stratégie "décalée" au cours de la première moitié de la course ont échoué en raison des interventions de la voiture de sécurité.
"Nous avons été proches du podium à plusieurs reprises et il était important pour nous de parvenir à y monter. Nous partions également de très loin", a-t-il expliqué, après avoir pris le départ en 14e position parmi les 17 Hypercars engagées.
"C'était un peu : 'Pourquoi ne pas tenter un pari ?' Nous avons donc pris quelques risques, notamment au départ, mais aucun n'a payé. Tout ce que nous ne voulions pas voir arriver s'est produit, ce qui a été extrêmement frustrant."
Malgré une fin de week-end décevante et une course marquée par plusieurs revers stratégiques dès les premiers tours, notamment un tour de retard avant de parvenir à revenir sous Virtual Safety Car, Gamble a préféré retenir les enseignements de la première saison d'Aston Martin en catégorie Hypercar.
"Je pense que toute l'équipe peut être vraiment fière du travail accompli cette année. Le niveau est évidemment très élevé ici et nous nous en rapprochons de plus en plus à chaque course", a-t-il conclu.
Lire aussi :
Votre avis nous intéresse !
Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?
Répondez à notre enquête en 5 minutes.
- L'équipe Motorsport.com
Lire et poster des commentaires
Lire aussi :
Partager ou sauvegarder cet article
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Article précédent Malthe Jakobsen quitte Peugeot pour McLaren en Hypercar
Meilleurs commentaires
Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?
Voir plus & commenter
Plus de
Heiko Stritzke
Alpine et l'endurance : l'heure des adieux
WEC
WEC
6 Heures de Monza
1 j
Alpine et l'endurance : l'heure des adieux
Bourdais : "La catégorisation FIA pousse des pilotes comme moi vers la retraite"
WEC
WEC 3 j
Bourdais : "La catégorisation FIA pousse des pilotes comme moi vers la retraite"
Porsche fixe une échéance pour décider de son retour aux 24 Heures du Mans
WEC
WEC 11 j
Porsche fixe une échéance pour décider de son retour aux 24 Heures du Mans
Plus de
Aston Martin
Pourquoi le moteur Honda n'a tenu que cinq tours au GP du Mexique
Formule 1
Formule 1
GP de Mexico
6 j
Pourquoi le moteur Honda n'a tenu que cinq tours au GP du Mexique
Alonso privé de Q2 à Mexico : "Ma frustration est inimaginable"
Formule 1
Formule 1
GP de Mexico
8 j
Alonso privé de Q2 à Mexico : "Ma frustration est inimaginable"
Pourquoi le règlement 2026 rend le Grand Prix de Mexico encore plus difficile
Formule 1
Formule 1
GP de Mexico
10 j
Pourquoi le règlement 2026 rend le Grand Prix de Mexico encore plus difficile
Dernières actus
Aston Martin est passée à trois secondes d'un pari gagnant à Monza
WEC
WEC WEC
6 Heures de Monza
3 min
Aston Martin est passée à trois secondes d'un pari gagnant à Monza
Malthe Jakobsen quitte Peugeot pour McLaren en Hypercar
WEC
WEC WEC 1 h
Malthe Jakobsen quitte Peugeot pour McLaren en Hypercar
Aldeguer se défend après la blessure de Bagnaia : "Ce n'était pas une manœuvre folle"
MotoGP
MGP MotoGP
GP du Qatar
1 h
Aldeguer se défend après la blessure de Bagnaia : "Ce n'était pas une manœuvre folle"
Russell en chute libre : Verstappen lui a pris 90 points en cinq Grands Prix
Formule 1
F1 Formule 1
GP de São Paulo
2 h
Russell en chute libre : Verstappen lui a pris 90 points en cinq Grands Prix
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Vous avez deux options :
- Abonnez-vous.
- Désactivez votre bloqueur de publicité.
Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici
Votre bloqueur de publicité est désactivé ?
Rechargez la page.
Gérer les alertes
S'inscrire