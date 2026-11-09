WEC

Malthe Jakobsen quitte Peugeot pour McLaren en Hypercar

Alors que son aventure avec Peugeot prend fin, le jeune pilote danois complète l'effectif McLaren. Aux côtés de Vanthoor, Fornaroli, Lynn, Saucy et Jensen, il relèvera un nouveau défi en catégorie Hypercar dès l'année prochaine.

Francesco Corghi

Publié: 9 nov. 2026, 15:03

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Photo de : McLaren

Malthe Jakobsen a été annoncé comme la dernière recrue de McLaren Racing pour son programme Hypercar en FIA WEC à partir de 2027.

Après son passage chez Peugeot Sport, le Danois retrouvera son ancien coéquipier Mikkel Jensen et rejoindra les autres pilotes déjà confirmés par l'équipe de Woking : Laurens Vanthoor, Alex Lynn, Leonardo Fornaroli et Grégoire Saucy.

Jakobsen vient de fêter ses 23 ans, mais il s'est déjà imposé comme l'un des pilotes les plus rapides et les plus prometteurs du plateau. Après quatre années passées chez Peugeot au volant de la 9X8, il aura désormais la confiance de McLaren, qui lui confie le volant de la MCL-HY LMDh à châssis Dallara.

Avec son arrivée, l'effectif de six pilotes est désormais au complet. L'équipe, dirigée par James Barclay et Zak Brown en collaboration avec United Autosports, est prête à entrer en compétition l'année prochaine. La composition des deux équipages de trois pilotes reste toutefois à déterminer.

"Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe. C'est incroyable de faire partie de ce projet et de cette marque, notamment parce qu'elle est engagée en WEC, en F1 et en IndyCar avec l'ambition de décrocher la Triple Couronne", a déclaré Jakobsen.

"L'histoire de cette équipe, notamment sa victoire aux 24 Heures du Mans en 1995, est exceptionnelle, et ce sera un honneur de représenter McLaren sur la scène internationale. James, Richard et Zak ont constitué une équipe impressionnante, aussi bien du côté des pilotes que du staff, et j'ai vraiment hâte de travailler avec eux tous."

Malthe Jakbosen rejoint Woking

Photo de: McLaren

Interrogé par Motorsport.com lors de la finale de la saison 2026 à Monza, Jakobsen est revenu sur son passage chez Peugeot.

"Beaucoup de choses se sont passées depuis mon arrivée chez Peugeot il y a quatre ans. Cela ne paraît pas si long, mais j'ai finalement vécu une expérience formatrice durant les années les plus importantes de ma vie", a-t-il expliqué.

"Je suis arrivé à 18 ans et j'en ai maintenant 23. C'était très important d'être entouré d'un groupe de personnes comme celui que Peugeot m'a offert. Au-delà des enseignements que l'on reçoit de ses parents, il est également important, dans une carrière, de rencontrer des personnes qui contribuent à façonner notre caractère et à nous motiver, comme j'ai pu en faire l'expérience."

"Je pense qu'il est important de tous les remercier pour ce qu'ils ont fait pour moi. Ils peuvent être aussi fiers que moi de la personne et du pilote que je suis devenu aujourd'hui. Et finalement, je ne suis qu'au début de ce que j'espère être une longue carrière. Je suis donc très satisfait de ce que j'ai accompli jusqu'ici, même si je suis encore jeune."

Le directeur de l'équipe McLaren, James Barclay, s'est réjoui de cette arrivée : "Nous sommes ravis d'accueillir Malthe au sein de l'équipe Hypercar de McLaren. Il s'est déjà imposé comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs de l'endurance. Il associe une vitesse et une régularité impressionnantes à des compétences techniques essentielles au plus haut niveau de notre sport."

"Alors que nous poursuivons la préparation de notre arrivée en WEC en 2027, Malthe constitue un excellent renfort pour notre effectif de pilotes et nous avons hâte de le voir prendre le volant de la MCL-HY."

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