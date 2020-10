Même sans Honda, l'avenir de Tsunoda chez Red Bull n'est pas menacé

Lorsque Honda a annoncé son départ de la Formule 1 au terme de la saison 2021, l'avenir d'un pilote s'est retrouvé remis en question. Ce pilote, c'est Yuki Tsunoda, protégé de la marque nippone et membre du Red Bull Junior Team depuis l'an dernier.

Brillant dans son pays avec le titre de F4 Japon en 2018, Tsunoda a fait un saut énorme en passant à la FIA F3 en 2019 : une monoplace bien plus rapide sur des circuits qu'il ne connaissait pas, avec une écurie Jenzer qui évolue rarement aux avant-postes dans ce championnat où l'on dénombre pas moins de 30 voitures sur la grille. Malgré ce contexte défavorable, le Japonais s'est illustré avec une belle progression : onze points lors de la première moitié de saison, 56 dans la suivante, et la neuvième place du championnat avec deux victoires.

Quand un autre poulain de Red Bull, Jüri Vips, était frappé de plein fouet par les restrictions de circulation liées au coronavirus pour sa campagne 2020 en Super Formula, Tsunoda a été aussitôt promu en Formule 2 et s'est rapidement imposé comme la nouvelle star de Red Bull et le principal candidat au baquet de Daniil Kvyat chez AlphaTauri. Dans l'antichambre de la F1, le pilote Carlin est le mieux placé des rookies, troisième avec trois pole positions et cinq podiums dont deux victoires. Il est ainsi bien parti pour s'assurer la Super Licence.

Honda a longtemps tenté de faire accéder l'un de ses pilotes à la Formule 1, mais Takuya Izawa, Nobuharu Matsushita, Tadasuke Makino et Nirei Fukuzumi n'ont pas suffisamment convaincu. Yuki Tsunoda est le premier à paraître en mesure de le faire, précisément au moment où la marque annonce son retrait de la catégorie reine du sport automobile. Cependant, il demeure membre du Red Bull Junior Team à part entière, insiste Franz Tost, directeur de l'écurie AlphaTauri.

"La Scuderia AlphaTauri a actuellement deux pilotes rapides avec Pierre Gasly et Daniil Kvyat", déclare Tost. "Nous ferons la journée d'essais de jeunes pilotes avec Yuki Tsunoda [à Abu Dhabi, ndlr]. Et cela n'a rien à voir avec la décision de Honda de ne pas continuer après 2021."

"La philosophie, chez Red Bull, est toujours la performance. Et il est performant, il fait du très bon travail en Formule 2 : il a gagné deux courses, à Spa et à Silverstone, si je ne m'abuse. Et en Autriche, il menait la course sous la pluie jusqu'à ce que des problèmes de radio le privent de la victoire à quelques tours du but. Il fait vraiment du bon travail, et c'est crucial, le niveau de performance du pilote. Cela a toujours été notre philosophie et cela le sera toujours. Puis nous verrons ce que décidera Red Bull quant aux pilotes pour 2021."

"Personnellement, je ne pense pas que notre départ ait le moindre impact", ajoute Masashi Yamamoto, chef du projet F1 de Honda. "Red Bull ne laisse pas n'importe qui piloter ses voitures. Ils vont l'évaluer strictement en tant que jeune pilote de leur programme. Cela dépend également de ses résultats en Formule 2. Nous le soutiendrons autant que possible."

La nouvelle évolution du système de Super Licence signifie en tout cas que Jüri Vips pourrait revenir dans la course pour un baquet AlphaTauri en 2021, mais le fait que l'Estonien ait dû faire une croix sur sa campagne en Super Formula et n'ait pu faire que six courses en Formule 2 jouera certainement en sa défaveur, en matière d'expérience à un niveau proche de la F1. À ce stade, Tsunoda reste favori.

Propos recueillis par Luke Smith

