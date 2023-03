Horner sur Aston Martin : L'ancienne Red Bull est toujours performante !

Charger le lecteur audio

Aston Martin a beaucoup changé en un an, et il est difficile de ne pas lier cela à l'arrivée à la direction technique de l'écurie de Dan Fallows, après 16 années passées chez Red Bull dans l'équipe d'Adrian Newey, qui a notamment chapeauté le travail sur l'AMR23.

La monoplace verte s'est révélée particulièrement performante lors du Grand Prix de Bahreïn, en exploitant un concept technique qui a été introduit par Red Bull l'an passé avec la RB18. Cela a notamment conduit Helmut Marko, le conseiller de l'équipe autrichienne, à dire qu'il y avait "trois Red Bull sur le podium".

Un discours repris également par Christian Horner, le directeur de la structure basée à Milton Keynes. Ainsi, lorsqu'il lui a été demandé s'il regrettait d'avoir laissé Fallows partir pour Aston Martin (cela se faisant, au passage, au terme d'un long bras de fer), Horner a répondu : "Non, car nous avons une équipe formidable. Tout doit évoluer, rien n'est figé. Je pense qu'il est flatteur de voir la ressemblance de cette voiture avec la nôtre, c'était donc super de les voir tous les trois sur le podium."

On dit que l'imitation est la plus belle forme de flatterie, et c'est bon de voir l'ancienne voiture être aussi performante ! Christian Horner sur l'AMR23

Pour Horner, la percée d'Aston Martin aux avant-postes, alors que l'équipe avait échoué à accrocher le top 5 l'an passé, démontre qu'une telle ambition n'est plus irréaliste pour les écuries du milieu de peloton. "Je pense que cela montre à toutes les équipes que c'est possible. Ils ont manifestement fait du bon travail pendant l'hiver. On dit que l'imitation est la plus belle forme de flatterie, et c'est bon de voir l'ancienne voiture être aussi performante !"

"Je pense que les fenêtres de fonctionnement de ces F1 sont très étroites et chaque équipe du top 3 [Red Bull, Ferrari, Mercedes] a l'air d'avoir développé son propre concept. Une écurie a adopté notre modèle et a enregistré des progrès, donc je pense qu'à un moment donné, tout va converger et cela peut se produire tout au long d'une saison."

En dépit du fait que Charles Leclerc semblait bien parti pour accrocher la troisième place avant son abandon, Horner estime qu'Aston était potentiellement l'écurie la plus performance après la sienne à Sakhir : "Ils ont semblé très forts en course. C'était sympa de voir Fernando à ce niveau et cela donne aux quadragénaires l'espoir qu'il y ait encore du potentiel pour les vieux briscards. Il a très bien piloté, il est toujours aussi compétitif et l'Aston a l'air d'être une bonne voiture."

Avec Jonathan Noble et Filip Cleeren