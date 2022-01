Red Bull libère enfin le futur directeur technique d'Aston Martin

C'est la fin d'un feuilleton qui aura duré quasiment sept mois : Dan Fallows rejoindra bien Aston Martin en début de saison 2022 de F1, après qu'un accord a été trouvé avec l'écurie Red Bull. Le technicien britannique, qui occupait du côté de Milton Keynes le poste de responsable de l'aérodynamique, avait été annoncé partant pour l'écurie basée à Silverstone en juin dernier, dans le cadre de la restructuration menée par Aston Martin.

Toutefois, rapidement, la question de la libération formelle de Fallows par Red Bull avait été sur la table, l'équipe dirigée par Christian Horner expliquant que ce passage au sein de l'entreprise menée par Lawrence Stroll aurait lieu "dans quelques années", laissant donc penser que la période de préavis serait longue. Le mano a mano entre les différentes parties sur le dossier a donc finalement pris fin et, s'il demeure un employé de Red Bull Technology, il rejoindra bien Aston Martin début avril, au poste de directeur technique.

Cela a été annoncé ce mardi soir dans un communiqué publié conjointement par les deux écuries : "Red Bull Technology et Aston Martin Cognizant F1 Team ont le plaisir d'annoncer qu'un accord a été trouvé concernant le préavis de Dan Fallows. Dan rejoindra Aston Martin le 2 avril 2022. Avant cela, il demeurera un employé de Red Bull Technology. Dan travaille chez Red Bull depuis 2006, plus récemment en tant qu'ingénieur aérodynamique en chef."

Christian Horner, directeur d'équipe et PDG de Red Bull Racing, a commenté : "Nous voudrions remercier Dan pour ses nombreuses années d'excellents services et nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir." Martin Whitmarsh, directeur général du groupe Aston Martin Performance Technologies, a ajouté : "Nous sommes heureux d'avoir trouvé un accord avec Red Bull pour libérer Dan de son contrat plus tôt, et nous avons hâte qu'il rejoigne l'équipe."

"J'ai passé de nombreuses années heureuses chez Red Bull Racing et je suis fier de ce que nous avons accompli", a indiqué Fallows. "J'attends la prochaine saison et ce nouveau défi avec impatience."