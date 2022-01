La Formule 1 perd sa responsable marketing

Au moment de l'arrivée à la tête de la Formule 1 de Liberty Media, Ellie Norman avait été l'un des premiers recrutements clés effectués par la compagnie américaine. Annoncée en juin 2017, son entrée en fonction a été effective en août de cette année-là et elle a été placée sous la responsabilité de Sean Bratches, alors directeur général des opérations commerciales.

Avant la F1, Norman avait travaillé comme responsable de la communication chez Honda Motor Europe et comme directrice de la publicité et responsable du sponsoring chez Virgin Media. Elle a contribué à l'effort de refonte de l'image de la discipline reine ces dernières années, qui s'est traduit par une forte progression de l'audience, notamment sur le plan numérique, et à la valorisation de la marque.

Le département commercial et marketing de la F1 connaît du mouvement depuis plusieurs mois puisque Bratches a quitté son poste début 2020 alors que le responsable numérique et des licences, Frank Arthofer, est lui parti en janvier 2021. Aucun remplaçant n'a encore été annoncé pour Norman.

"Au cours des cinq dernières saisons, sous la direction d'Ellie à la tête de l'équipe marketing, nous avons donné une nouvelle image à la F1 et modernisé son approche de la communication avec les fans, ce qui a conduit à une forte croissance de notre base de fans à travers le monde", a-t-il déclaré Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1, dans le cadre de l'annonce de ce départ.

"Au cours de cette période, la F1 est devenue une marque mondiale sur les réseaux sociaux, dans le contenu numérique et les collaborations avec des partenaires ; [la discipline] a construit une solide activité d'acquisition directe de consommateurs par le biais des abonnements à F1 TV et de l'innovation dans l'hospitalité premium, et elle a créé une base de données de fans et un programme de gestion de la relation client, afin de fournir une vision unique du client et de se concentrer sur la 'valeur d'un fan'. Je tiens à remercier Ellie pour tout ce qu'elle a fait et lui souhaite le meilleur alors qu'elle entame le prochain chapitre passionnant de sa carrière."

Norman, qui n'a pas confirmé de quoi son avenir serait fait, a tenu à remercier Domenicali mais également son prédécesseur, Chase Carey. "J'ai accompli ce que j'avais prévu de faire en F1, et il est temps de relever mon prochain défi", a-t-elle déclaré. "Ce fut un honneur et un grand privilège de faire partie de l'équipe dirigeante qui a transformé ce sport unique de classe mondiale en la société moderne de sport et de divertissement qu'elle est aujourd'hui. J'ai apprécié le défi de construire l'équipe et l'entreprise à partir de rien."