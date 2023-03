Marko : "Il y avait trois Red Bull sur le podium"

Charger le lecteur audio

Red Bull a ouvert sa saison 2023 de la meilleure manière possible avec le doublé incontestable assuré par Max Verstappen et Sergio Pérez. Malgré cette domination, que l'écurie attribue en premier lieu à sa gestion pneumatique et aux caractéristiques du tarmac de Sakhir, Helmut Marko n'imagine pas un instant que la suite de la saison soit assurément un long fleuve tranquille. Si George Russell parie déjà sur une écrasante mainmise des Champions du monde en titre, l'Autrichien voit les choses autrement.

"On va devoir travailler dur et nous battre très fort pour conserver cet avantage", prévient-il, interrogé par Motorsport.com. "Quoi qu'il en soit, on essaie juste de gagner autant de courses que possible et de remporter le championnat à la fin."

"Ça ne me dérangerait pas que ce soit une année ennuyeuse, mais je ne pense pas qu'elle le sera. Il n'y a eu qu'un seul Grand Prix, et c'est aussi une course particulière en raison du tarmac. Toutes les courses sont différentes, Djeddah est par exemple beaucoup plus rapide et les autres écuries vont également développer leur voiture, elles ne dorment pas."

"Je pense qu'actuellement, la Ferrari a le meilleur moteur, mais à quoi ça sert s'il n'est pas fiable ? La vitesse de pointe est ce qu'elle est, et on doit faire avec. Quand on sera sur un circuit comme Monza, on verra bien ce qui se passera. Après un Grand Prix, c'est difficile à dire. Il reste encore beaucoup de concurrents, et je crois aussi que Mercedes va s'améliorer tout au long de la saison."

Red Bull ne compte pas se reposer sur ses lauriers.

La plus grande surprise du week-end à Bahreïn n'est toutefois pas venue de cette domination de Red Bull mais de la présence sur le podium de Fernando Alonso. Certes Aston Martin a profité de l'abandon du malheureux Charles Leclerc, mais le double Champion du monde est allé doubler à la régulière Lewis Hamilton puis Carlos Sainz. Helmut Marko, lui, n'est toutefois pas étonné, et garde son sens de la formule…

"J'avais déjà dit avant le Grand Prix que le troisième serait Alonso", rappelle-t-il avant de faire allusion au concept choisi par Aston Martin, mais également au recrutement de l'écurie anglaise, qui compte désormais sur l'apport technique d'un certain Dan Fallows, ancien homme clé de la maison Red Bull : "Aujourd'hui, il y avait trois Red Bull sur le podium, dont une avec un moteur différent".

"J'apprécie le combat qu'il [Alonso] a eu avec Hamilton", ajoute-t-il. "C'était incroyable. C'était rude mais fair-play, à l'ancienne. Et s'il avait commencé la course dans une meilleure position, sans perdre autant de temps derrière les Mercedes, alors peut-être qu'il aurait constitué une menace [pour nous]."

Propos recueillis par Ronald Vording