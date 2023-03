Un point d'emblée pour Williams, une première depuis... Massa !

Charger le lecteur audio

Williams a du travail, mais Williams va mieux. Jamais ces cinq dernières saisons l'écurie de Grove n'avait ouvert son compteur dès le premier Grand Prix. Il faut remonter à Melbourne 2017, avec la sixième place de Felipe Massa, pour en retrouver la trace. Une statistique qu'Alexander Albon s'est appliqué à faire oublier en arrachant le point de la dixième place à Bahreïn, dimanche.

Lors des qualifications, le passage en Q2 d'Alex Albon et l'échec frustrant de Logan Sargeant, 16e avec le même chrono que Lando Norris, avaient posé des bases intéressantes. En course, les deux hommes ont démontré que la FW45 était loin d'être condamnée à coup sûr au fond de grille. Privé d'une véritable tentative pour se qualifier mieux que 15e en Q2, Alex Albon avait à cœur de se rattraper, ce qu'il a fait avec brio tout en profitant des déboires bienvenus de Charles Leclerc ou encore d'Esteban Ocon et des McLaren.

Pour Williams, le constat est plus que jamais positif, entre un point qui récompense le travail acharné de l'hiver et une 12e place de Logan Sargeant qui prouve que le rookie est peut-être déjà en mesure d'apporter plus qu'un Nicholas Latifi aux performances régulièrement critiquées ces dernières années.

"Marquer un point est toujours gratifiant, mais il y a beaucoup plus de points positifs encore à retirer", insiste d'ailleurs Dave Robson, ingénieur en charge de la performance. "Alex a piloté avec beaucoup d'expérience, exactement comme on le sait capable de le faire, et il a gagné des places avant de se défendre farouchement tout en gérant ses pneus jusqu'à la fin. Logan a signé une première course fantastique, qui lui a appris énormément : il n'a pas fait une seule erreur, a été mesuré dans ses attaques et a bien géré ses pneus."

Alex Albon, après s'être bien placé également à la faveur d'une bonne stratégie de son écurie, a dû se montrer solide dans le dernier relais pour résister aux offensives d'un Yuki Tsunoda qui lorgnait lui aussi sur le point de la dixième place.

"À mon avis, on n'était pas à notre place sur la grille en raison de qualifications difficiles, mais on a pris un très bon départ, on a récupéré des positions et puis on a joué des coudes", résume le Thaïlandais, qui n'avait plus intégré le top 10 depuis le Grand Prix de Belgique l'an passé. "On était forts, on s'est battus et notre rythme de course était meilleur que prévu. C'était une course difficile, avec beaucoup de gestion, mais on a su faire en sorte que ça fonctionne. On n'est peut-être pas tout à fait dans le rythme du milieu de grille mais on en est proche, et prendre un point dès le premier Grand Prix est assez incroyable. Je suis super content et très fier du travail de l'équipe."