Stroll avait très peu de chances de revenir avant Melbourne

Victime d'un accident de vélo deux semaines avant le premier Grand Prix de la saison, Lance Stroll a serré les dents à Bahreïn et fait preuve d'un courage unanimement salué. Malgré son forfait lors des essais hivernaux en raison de deux poignets et un pied meurtris, le Canadien a tout fait pour s'aligner au départ de la première manche du championnat. Loin d'être à 100% et de tout connaître de sa monture, il est allé cherché la sixième place pour ajouter des points précieux à ceux rapportés par le podium de son coéquipier Fernando Alonso. Et pourtant, sa présence à Sakhir était vraiment loin d'être acquise…

"Toute mon équipe médicale a été incroyable", salue Lance Stroll avec soulagement. "Sans [le docteur Mir, qui l'a opéré], il n'aurait pas été possible d'être là. Il a été incroyable. Mon ostéopathe a passé dix heures par jour avec moi pour rééduquer mes poignets, réparer mon orteil autant que possible. On ne peut pas faire grand-chose pour les orteils, mais on a fait les choses autant que possible. Il y a tout une liste de personnes qui m'ont aidé au cours des deux dernières semaines, ces 14 derniers jours précisément. J'ai vu des gens, des médecins, qui m'ont dit que ce serait peut-être pour l'Australie."

La plus grosse incertitude autour du pilote canadien était de savoir s'il parviendrait à tenir toute la course. Il ne cache d'ailleurs pas que la douleur sur la durée a été "le plus gros facteur handicapant", mais il a réussi à voir le drapeau à damier, avec un résultat forcément gratifiant.

"Je suis heureux de prendre la sixième place compte tenu de tout ce qui s'est passé au cours des deux dernières semaines", se réjouit-il. "Il y a dix jours, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas bouger les deux mains. J'étais à peu près comme un légume. Je ne pensais pas être ici aujourd'hui."

Désormais, Lance Stroll doit "continuer la rééducation" afin d'être davantage en forme pour la prochaine échéance, le Grand Prix d'Arabie saoudite à Djeddah, dans une dizaine de jours.

"Il me reste 12 jours pour continuer à travailler sur mon poignet, mais je me sens beaucoup mieux chaque jour", rassure-t-il. "Mon poignet droit est très solide, celui sur lequel j'ai été opéré. Le gauche, je pense que qu'il faut juste du temps avec les petites fractures. Ça devrait donc aller mieux, et pour l'orteil, je me sens mieux chaque jour."