Les notes du Grand Prix de Bahreïn 2023

Charger le lecteur audio

Les lauriers pour Fernando Alonso

Note : 10

Une note parfaite pour un week-end proche de la perfection. Il a beau s'approcher de ses 42 ans, Fernando Alonso a été au Grand Prix de Bahreïn l'un des pilotes les plus "jeunes" de la grille avec une agressivité et un sens de la course plus affûtés que jamais. Avec une machine visiblement bien née, le double Champion du monde a dynamité le haut du peloton et ses efforts ont été récompensés par une arrivée en troisième position, devant la Ferrari rescapée et les deux Mercedes, excusez du peu. Ce résultat est déjà impressionnant, mais on peut tout à fait se demander si Alonso ne pouvait pas espérer mieux ce dimanche compte tenu des positions perdues dans le premier tour après la touchette de Lance Stroll...

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, fête son podium avec l'écurie

Le bonnet d'âne pour Esteban Ocon

Note : 3

Décerner le bonnet d'âne à Esteban Ocon est assez sévère puisque les torts sont partagés avec Alpine, toutefois le pilote français s'est mal garé sur la grille de départ, ce qui lui a valu une pénalité de cinq secondes, et a dépassé la limite de vitesse dans les stands, ce qui lui a valu une seconde sanction. À cela s'ajoute une erreur des mécaniciens de l'équipe au moment de purger la première pénalité et vous obtenez une course complètement ratée pour le #31, qui avait de grandes chances d'inscrire des points ce dimanche et de capitaliser sur la méforme de Gasly dans le duel en interne. Au final, c'est ce dernier qui a tiré les marrons du feu.

Esteban Ocon, Alpine

Max Verstappen

Note : 10

Il n'y a tout simplement rien à dire sur le week-end du Néerlandais, qui peut d'ores et déjà s'estimer favori dans la course au titre.

Sergio Pérez

Note : 9

Le Mexicain aurait peut-être pu donner du fil à retordre à son coéquipier sans un début de course passé dans les échappements de Charles Leclerc, conséquence d'un départ moyen.

Carlos Sainz

Note : 6

Voir Sainz se battre contre une Mercedes et une Aston Martin est aussi surprenant que décevant lorsque l'on compare sa situation à celle de son équipier Leclerc, aux prises avec les Red Bull et candidat à la pole position.

Lewis Hamilton

Note : 8

Le seul bémol de la course de Hamilton est probablement son manque d'agressivité face aux attaques d'Alonso.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lance Stroll

Note : 9

Certes, Stroll a rallié l'arrivée à plus de quinze secondes de son équipier et a manqué de le télescoper au départ, mais rappelons qu'il n'a pas participé aux essais de pré-saison en raison d'une blessure et souffrait de son poignet ce week-end encore.

George Russell

Note : 6

Un week-end sans pour Russell, qui a déçu dans sa lutte face à Hamilton et aux Aston Martin.

Valtteri Bottas

Note : 9

Le Finlandais a capitalisé sur un bon départ pour intégrer le top 10 dès le premier tour et il a fait tout le nécessaire lors des 56 boucles suivantes pour franchir la ligne en tant que "meilleur des autres".

Pierre Gasly

Note : 8

Le week-end avait pris une mauvaise tournure pour le nouveau pilote Alpine, bon dernier des qualifications, mais il a rendu une excellente copie le dimanche avec une formidable remontée jusqu'à la neuvième place.

Alexander Albon

Note : 9

Compte tenu des performances d'Albon en essais libres, il était vraiment décevant de le voir seulement quinzième en qualifications, cependant le pilote Williams a su tirer le meilleur parti de sa machine en course.

Alex Albon, Williams FW45, Pierre Gasly, Alpine A523

Yuki Tsunoda

Note : 6

L'AlphaTauri AT04 est loin d'être la meilleure voiture de la grille, mais l'opportunité d'une arrivée dans les points était à saisir pour Tsunoda, qui a passé une grande partie de sa course à la poursuite d'Albon.

Logan Sargeant

Note : 8

Des débuts en F1 encourageants : dans le même millième que Norris en qualifications, ce qui l'a malheureusement condamné à rester en Q1, Sargeant a bondi au départ et n'a commis aucune erreur en route vers la douzième place, à environ dix secondes de son coéquipier.

Kevin Magnussen

Note : 5

Sur les terres de son "come-back de viking", Magnussen n'est pas parvenu à répéter l'exploit de 2022, d'ailleurs ce n'est pas au Danois que l'on doit la meilleure performance d'une Haas ce week-end...

Nyck de Vries

Note : 4

Nyck de Vries a fait honneur à la légende du Hollandais volant ce week-end car il a été fantomatique.

Nico Hülkenberg

Note : 5

Qualifié en Q3 alors que Magnussen avait été éliminé en Q1, Hülkenberg a finalement tout perdu très rapidement : un contact avec Ocon au départ a fait s'envoler un bout de son aileron avant, qu'il a fallu remplacer au stand. Au moins finit-il la course plus ou moins au contact de Magnussen.

Nico Hülkenberg, privé d'une dérive, en lutte avec Zhou Guanyu

Zhou Guanyu

Note : 4

Séparé de Bottas au départ, Zhou a vu l'écart avec son équipier ne cesser de se creuser au fil des tours.

Lando Norris

Note : 5

Si Norris a vécu un cauchemar ce week-end, avec un vrai risque d'élimination en Q1 et un problème de pression l'ayant obligé à passer six fois par les stands en course, celui-ci risque de se prolonger étant donné la méforme de McLaren.

Charles Leclerc

Note : 9

Un nouveau crève-cœur pour Leclerc à Bahreïn, trahi par son moteur alors qu'il avait les deux mains sur la coupe de la troisième place, le pilote Ferrari commence à être habitué malheureusement.

Oscar Piastri

Non noté

Pas de note pour Piastri, qui n'a fait que 13 tours avant d'abandonner lors d'un changement de volant qui a mal tourné, mais les débuts de l'Australien en catégorie reine ont été bien en dessous de la "hype" l'ayant accompagné lors de ses campagnes victorieuses en F3 et en F2.