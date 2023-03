Russell : "Je parie que Red Bull va gagner toutes les courses"

Charger le lecteur audio

Cinquante-six secondes : tel est l'écart qui séparait George Russell, septième, du vainqueur Max Verstappen à l'arrivée du Grand Prix de Bahreïn, manche d'ouverture de la saison 2023 de Formule 1. Par cet aspect-là, c'est le pire résultat qu'ait connu le pilote Mercedes depuis le Grand Prix d'Autriche de l'an passé.

Cette statistique est symptomatique non seulement des difficultés des Flèches d'Argent mais aussi de la domination de Red Bull, qui a parfaitement maîtrisé cette course pour signer un doublé. Et Russell s'attend à ce que ce ne soit pas le seul succès de l'année pour l'équipe au taureau rouge, bien au contraire.

"Red Bull, ce championnat est gagné pour eux", affirme le Britannique sans détour. "Je ne crois pas que quelqu'un va se battre avec eux cette année. Je parie qu'ils vont gagner toutes les courses sans exception cette saison. Avec le rythme qu'ils ont, je ne vois personne comme challenger."

En effet, Russell pense que Red Bull n'a pas forcément eu à puiser dans ses réserves pour signer ce doublé. "Leur rythme paraît plus faible ce week-end qu'en essais, c'était assez bizarre", commente-t-il. "Mais ils ont la vie facile actuellement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas forcément être en pole tout le temps, car on sait que Ferrari est très compétitif en qualifications. Mais quand on en vient au rythme de course, je pense qu'ils sont dans une position très, très solide."

Quoi qu'il en soit, le constat est amer pour Mercedes, Lewis Hamilton n'ayant pas fait bien mieux que son jeune coéquipier avec la cinquième place, tout juste cinq secondes devant Russell. "Nous manquons simplement de performance, je ne pense pas qu'il y ait de doute là-dessus", confirme l'Anglais. "Aston Martin est probablement la grande surprise du paddock. Clairement, vous savez, notre déficit sur Red Bull est bien trop grand."

Et bien que la piste de Sakhir ne soit pas forcément favorable à Mercedes, Russell refuse d'y voir le facteur majeur du manque de performance de la W14. "Bahreïn, c'est sûr, n'est pas un circuit comme les autres. Mais ça ne va pas varier de plus de trois dixièmes dans un sens ou dans l'autre", nuance-t-il.

"J'aime à penser que c'est probablement l'un des circuits les plus difficiles pour nous. Si l'on regarde l'historique de Mercedes, cela n'a jamais été l'un de leurs points forts, ou l'un de nos meilleurs circuits. Et naturellement, nous savons que l'équipe sait bien développer et trouver de la performance. Mais vous savez, nous sommes loin de là où nous voulons être ; il faut que nous trouvions de la performance, et vite."

Propos recueillis par Oleg Karpov