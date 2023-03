Norris et Piastri crucifiés par le manque de fiabilité de McLaren

Charger le lecteur audio

Alors que le niveau de performance de McLaren inquiétait depuis les essais hivernaux, la fiabilité s'en est mêlée lors du Grand Prix de Bahreïn, qui s'est transformé en cauchemar pour l'écurie de Woking.

Oscar Piastri a été le premier pilote à mettre pied à terre après plusieurs tentatives pour éradiquer un problème électronique, y compris en changeant de volant. Il pointait au 12e rang après une dizaine de tours. "Les dommages électroniques se situaient plus loin que la colonne de direction", a révélé Andrea Stella, directeur de l'équipe. "Le volant n'était donc pas le problème. C'était probablement un problème d'exploitation. On cherche à comprendre. Ce n'était pas possible de réparer en peu de temps."

Pour Lando Norris, triste 17e à l'arrivée avec deux tours de retard sur le vainqueur Max Verstappen, tout a déraillé dès le début de la course. Un problème de pression sur la MCL60 de l'Anglais s'est immédiatement présenté et a surtout eu des conséquences sur la boîte de vitesses, plus que sur la puissance moteur. Pour voir l'arrivée, il était contraint de passer par les stands tous les dix tours environ (soit six arrêts au total) afin de permettre aux mécaniciens de réalimenter la monoplace en air. Si McLaren a persévéré, c'est, entre autres, pour récolter des données en vue du développement futur de sa voiture.

"Il y avait une fuite de pression pneumatique sur la voiture de Lando", explique Andrea Stella. "On a découvert cette fuite relativement tôt en course. Ensuite, on savait qu'il n'était possible de faire que dix ou 11 tours à chaque fois avant de réalimenter. On a décidé de rester en course, d'essayer de rester à un tour du leader dans les dix derniers tours. S'il y avait eu une voiture de sécurité, ça aurait permis de voir s'il existait une opportunité."

Oscar Piastri est le premier pilote à avoir abandonné cette saison.

En dépit de ce dimanche particulièrement mouvementé, Lando Norris estime que le bon rythme affiché initialement par McLaren permettait tout de même de dissiper quelques craintes.

"J'ai pris un bon départ, je me suis bien extrait de la grille", précise-t-il. "J'ai gagné quelques places. Après on a eu des problèmes, dès le premier virage en gros. Un problème pneumatique et d'autres divers soucis, ce qui nous a fait de plus en plus sortir de la course. On devait s'arrêter tous les dix tours."

"Je pense que la meilleure chose à retenir, c'est que les mécaniciens ont eu beaucoup d'entraînement aux arrêts au stand", a-t-il ironisé. "C'est le point le plus positif de la journée. Je crois que le rythme était correct aussi. On aurait pu marquer au moins un point. C'est dommage d'avoir eu ces problèmes."