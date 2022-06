Horner et le "côté théâtral" d'une réunion filmée par Netflix

Charger le lecteur audio

Alors que la pluie s'abattait sur Montréal, au cours de la deuxième journée du week-end du Grand Prix du Canada, le bruit des gouttes tombant sur le sol s'est mêlé à celui des cris dans le paddock : la traditionnelle réunion du samedi entre les directeurs d'équipe a été "un peu sensible pour certains", si l'on se fie à Mike Krack, directeur d'Aston Martin.

Elle faisait suite à l'introduction d'une Directive Technique de la FIA au sujet du marsouinage et du comportement des F1 de 2022, en réponse aux préoccupations de certains pilotes et équipes. Il a notamment été reproché à Toto Wolff, directeur d'une équipe Mercedes très affectée par le phénomène aéro, d'avoir volontairement exagéré ses craintes pour pousser la FIA à agir en cours de saison. Des accusations jugées "pitoyables" par l'intéressé, qui a fustigé le comportement "hypocrite" de ses pairs en mettant leurs intérêts personnels avant la sécurité des pilotes.

Et il y a fort à parier que ces échanges seront rendus publics dans quelques mois puisque les caméras de Netflix étaient présentes dans la salle de réunion. La plateforme de streaming, qui s'est lancée dans le tournage de la saison 5 de sa série Drive To Survive, filmait le week-end de Toto Wolff à Montréal... De quoi soulever des doutes quant à l'authenticité de sa colère, selon Christian Horner.

"Je pense que cette réunion avait un côté théâtral", a répondu le directeur de Red Bull Racing à Motorsport.com, qui lui demandé si la présence de caméras dans une réunion privée était une bonne chose. "C'est peut-être dû au nouveau film de Lewis en préparation."

En outre, la marque à l'étoile a été sous le feu des projecteurs pour avoir installé un second renfort en essais libres au Canada à la suite de son autorisation par la Directive Technique de la FIA. Mercedes a été la seule équipe du plateau à réagir aussi rapidement à cette décision, ce qui a surpris quelques-uns dans le paddock. Pour sa part, Horner avait rappelé qu'il fallait respecter "une procédure" et déploré l'autorisation d'un second renfort "réglant ouvertement les problèmes d'une équipe".