Horner estime que la F1 doit consulter les fans sur les sprints

Au sortir de la saison 2023 de F1, les sprints peinent toujours à convaincre. Et ce n'est pas faute pour la discipline d'avoir drastiquement modifié le format des week-ends ou d'en avoir multiplié le nombre par deux par rapport aux deux campagnes précédentes.

Mais à l'heure où une quatrième année avec ce format s'annonce, les six Grands Prix qui organiseront un sprint ayant d'ailleurs été annoncés en ce début de mois de décembre, l'on ne sait pas encore à quelle sauce les participants et les fans vont être mangés. La question d'un nouveau changement figure en très bonne position sur le programme des instances, toutefois des avancées ne sont désormais attendues qu'en janvier quand des propositions seront faites aux écuries.

Il est principalement reproché aux sprints de manquer d'intérêt et de ne pas générer le spectacle qui était promis lors de leur introduction, en dépit d'un format plus court (100 km de course contre 305 km le dimanche). De plus, il est souvent mis en avant que ces courses, disputées après la mise en place du parc fermé, en disent trop sur les forces en présence et contribuent à gâcher le suspense de l'épreuve principale.

Aussi, plusieurs idées ont déjà été émises qui semblent générer une certaine adhésion dans le paddock, comme l'instauration d'une grille inversée totale ou partielle ou bien encore le fait de placer le sprint avant les qualifications et la course afin de pouvoir rouvrir le parc fermé pour offrir aux concurrents la chance de modifier leurs réglages.

Quoi qu'il en soit, les patrons d'écuries sont favorables à ce qu'une certaine stabilité s'installe après la prochaine série de modifications et à ce que les fans puissent avoir leur mot à dire sur le sujet. Ainsi, interrogé par Motorsport.com sur le point de savoir si la potentielle introduction de grilles inversées irait trop loin, le directeur de Red Bull Christian Horner a répondu : "C'est là qu'il faut faire des recherches."

"Il est très important que la prochaine étape que nous franchirons soit celle qui fixe [le format] pendant une longue période de temps. Le concept du sprint est un nouveau concept ; dans certains cercles, il est très populaire et auprès de certains traditionalistes, il est très impopulaire."

"Qu'importe ce en quoi il évoluera, il faudra qu'il reste cohérent pendant assez longtemps. En cela, je pense que les retours des fans vont jouer un rôle crucial. Que veut le public ? Est-ce qu'ils apprécient le format actuel ou est-ce qu'ils veulent voir plus de compétition ?"

Christian Horner

"Si nous passons [aux grilles inversées], alors comment va-t-on distribuer les points ? Comment être incitatif auprès des pilotes et des écuries ? Il y a beaucoup de sujets qui sont liés à ça, mais la chose la plus fondamentale c'est : que veulent les fans ?"

Lors de leur introduction, les sprints avaient pour finalité d'établir la grille de départ de la course du dimanche et ne rapportaient des points qu'aux trois premiers. Cela présentait l'inconvénient d'inciter les pilotes à maintenir leur position et à ne pas prendre de risques en vue du dimanche. En 2022, le barème de points est devenu plus intéressant et s'est élargi à huit pilotes.

Cette année, les sprints ont été totalement déconnectés de la course principale et ont eu leur propre journée dédiée puisque le shootout avait lieu le samedi matin avant la course courte l'après-midi. Les qualifications de la course principale avaient quant à elles lieu le vendredi après-midi.

Pour Andrea Stella, le directeur de McLaren, il est en tout cas difficile d'adopter une vision des choses ferme et définitive alors que l'échantillon de sprints demeure assez faible : "Il y a des points positifs dans le sprint qui sont même confirmés par les données [d'audience] que la F1 a fait circuler."

"Nous devons également nous donner le temps d'absorber les différentes façons d'interpréter les week-ends de course. Nous devons nous assurer de ne pas changer trop souvent, trop rapidement, car sinon nous n'aurons pas le temps de nous adapter, d'assimiler les choses, d'une certaine façon."

"Des améliorations doivent être apportées ; elles doivent être relativement progressives. Avec quelques courses sprint supplémentaires, nous pourrons avoir de meilleures données, de meilleures informations sur la direction que devrait prendre la Formule 1."

Avec Matt Kew