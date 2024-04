Horner : La F1 a entendu les craintes sur les "voitures Frankenstein"

Dans le cadre des discussions et des travaux autour de la réglementation technique de la F1 pour 2026, où châssis et moteur seront renouvelés, un certain nombre d'inquiétudes ont été soulevées à propos de conséquences inattendues de cette nouvelle donne.

L'an passé, l'idée que les pilotes pourraient avoir à rétrograder en ligne droite afin d'aider les batteries à se recharger a été mise en avant, alors que récemment, des simulations ont démontré que certains paramètres de l'aérodynamique active pourraient contribuer à rendre les F1 très instables, jusqu'à les faire partir en tête-à-queue en ligne droite.

Quand bien même les simulations sont justement destinées à déceler d'éventuels problèmes, c'est la proximité avec l'échéance de juin pour la validation de la première version du Règlement Technique 2026 côté châssis qui a pu susciter des craintes. Parmi les figures du paddock à s'être publiquement inquiétées en 2023, face au risque de ce qu'il a pu appeler des "voitures Frankenstein", Christian Horner estime désormais que les instances de la discipline ont réagi et que la situation est désormais meilleure.

"Évidemment, les changements pour 2026 sont considérables et le fait de changer le châssis et le moteur en même temps est un peu inédit", a déclaré le directeur de Red Bull Racing. "Bien sûr, il y a des facteurs inconnus, mais la FIA a beaucoup travaillé. Elle a collaboré avec les équipes."

"Nous avons fait entendre notre voix, y compris il y a un an ou deux, sur certains problèmes, qui ont été écoutés et pris en compte. Je dirais donc que de bons progrès ont été réalisés. On part d'une feuille blanche, d'une feuille complètement blanche, pour tous les aspects de la formule. Il sera donc fascinant de voir comment les ingénieurs interprètent les différentes réglementations et 2026 pourrait être très différent."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo de: John Toscano / Motorsport Images

De son côté, le directeur de McLaren, Andrea Stella, estime qu'il est primordial pour la discipline de s'assurer qu'il n'y pas de risque que la nouvelle réglementation fasse du tort à l'aspect sportif ou au spectacle en piste. "Nous sommes heureux que le niveau de collaboration soit très élevé entre les équipes et avec la FIA. Je pense que lorsque vous étudiez de nouveaux règlements, il est normal que vous ayez des idées, que vous fassiez des tests et que vous souhaitiez les valider convenablement. Je pense que jusqu'à présent, nous sommes satisfaits."

"Il est important, comme nous l'avons déjà dit, que nous fixions les règles de manière à éviter les conséquences imprévues, comme cela a pu être le cas dans une certaine mesure avec cette génération de voitures. Nous n'avons pas parlé de 'problèmes', mais de 'défis'. Par exemple, le marsouinage a été un véritable casse-tête, y compris pour les pilotes, et pas seulement pour les ingénieurs. Nous sommes donc satisfaits du travail accompli jusqu'à présent. Une collaboration fructueuse est en cours."

Avec une première version du règlement prête en juin, les équipes devraient rapidement trouver d'éventuels failles ou vides, ce qui permettra ensuite de les combler progressivement d'ici 2026. "Il reste encore un peu de temps avant d'arriver à la première version du règlement et je crois aussi que certaines clarifications interviendront plus tard", a ajouté Stella. "Il reste donc un peu de temps."

Avec Jonathan Noble