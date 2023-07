Horner félicite un Pérez "en feu" pour saisir le podium depuis la P9

Sergio Pérez se devait de se remonter les manches en Hongrie. Après une nouvelle qualification mitigée, samedi, qui l'a certes enfin vu passer en Q3 mais ne lui a cependant permis de prendre le départ de la course de Budapest que depuis le neuvième rang de la grille, le Mexicain a livré l'une de ces remontées qu'on lui connaît en course et est parvenu à accrocher la troisième place à l'arrivée.

Ce nouveau podium lui permet de se maintenir pour l'heure dans la position de dauphin de son équipier Max Verstappen au championnat. Neuvième, Fernando Alonso n'a guère été à la fête au volant de son Aston Martin et se trouve désormais relégué à 32 unités du pilote Red Bull. Quant à Hamilton, quatrième sur le tourniquet hongrois, il demeure dans la même position au général, avec 38 points à reprendre à Pérez pour accéder à la seconde place du championnat.

Le podium de Pérez en Hongrie représente la seconde montée sur la "boite" de celui-ci au cours des six derniers GP, lors desquels le #11 a définitivement perdu pied mathématiquement dans la lutte pour la couronne mondiale 2023. Mais ce résultat faisait du bien tant au moral du principal intéressé que de son équipe.

Pérez était "en feu"

Forcément d'humeur gaillarde au moment de célébrer le record absolu de succès consécutifs d'une équipe en F1 (12), signé ce dimanche par Red Bull, Christian Horner s'est présenté sur le plateau d'après-course de Sky Sports face à l'un des intervenants de la chaine britannique, Nico Rosberg, régulièrement très critique des performances de Pérez. Le directeur de l'équipe Red Bull n'a pas manqué de mettre en exergue le redressement de son pilote ce week-end, qui a par ailleurs vu le loup Ricciardo entrer dans la bergerie AlphaTauri et jouer le rôle d'épouvantail pour Pérez.

"Je pense qu'il a fait une belle course aujourd'hui", a déclaré Horner. "Je pense que ses dépassements étaient courageux, que son rythme était rapide. La façon dont il s'est placé, en dépassant Carlos [Sainz], Fernando [Alonso] et [Oscar] Piastri… Il était en feu aujourd'hui et je pense que même Nico serait d'accord avec ça !"

De quoi apporter un certain soulagement à Pérez, qui, en dépit d'un contrat 2024 ficelé avec Red Bull, entend toutes sortes de choses concernant son avenir avec l'équipe depuis quelques courses.

"Le contrat de Sergio Pérez court jusqu'à la fin de 2024, mais il doit progresser", avait encore déclaré Helmut Marko, conseiller sportif de Red Bull, à Sky Allemagne samedi, après les qualifications. "Nous lui disons de se concentrer et d'arrêter de regarder Max. Il doit se détendre un peu".

"Tout le monde a retrouvé le sourire chez AlphaTauri", poursuivait Marko, après la 13e place de Daniel Ricciardo sur la grille. "Daniel a réalisé une performance étonnamment bonne et tout le monde dans l'équipe se soutient vraiment sur le plan émotionnel. Vendredi, les ingénieurs étaient très enthousiastes quant aux commentaires de Ricciardo. Mais s'il veut revenir avec nous, il doit obtenir de bons résultats."

Lire aussi : Red Bull détrône McLaren au nombre de succès consécutifs !