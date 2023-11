Horner salue l'honnêteté "rafraîchissante" de Verstappen sur Las Vegas

Avant les premiers tours de roue du Grand Prix de Las Vegas, Max Verstappen s'est montré très véhément envers l'accent mis sur le spectacle autour de l'épreuve, estimant que l'aspect sportif passait au second plan et que l'épreuve manquait de passion par rapport à un GP couru sur un circuit traditionnel.

Le Néerlandais n'a toutefois pas rechigné à se parer d'une combinaison spéciale "Elvis Presley" pour la course avant de chanter "Viva Las Vegas" dans le tour d'honneur. Pour Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, l'attitude globale de son pilote mérite le respect.

"Max a bien apprécié cette course parce que c'est ce qu'il aime et c'est pour cela qu'il est ici", a déclaré Horner. "Le fait qu'il ait gagné dans un costume d'Elvis Presley et qu'il ait chanté Viva Las Vegas pendant un tour d'honneur... Même s'il faut respecter le fait qu'il n'est pas très à l'aise avec ce genre de choses, il est assez rafraîchissant qu'il soit prêt à s'exprimer et à donner honnêtement son opinion."

"Je pense qu'il se rend aussi compte que c'est un événement important pour la F1 et je pense que la course et la façon dont elle s'est déroulée sont des éléments qu'il a certainement appréciés. Il ne jugeait pas la course. Je pense qu'il se sent un peu mal à l'aise avec l'élément de spectacle, l'effet Super Bowl, qui a été appliqué ici."

Sergio Pérez et Max Verstappen portaient tous les deux des combinaisons hommages à Elvis Presley.

Et quelle réaction a eue Verstappen quand l'idée de la combinaison spéciale lui a été présentée ? "Nous lui avons montré cela il y a plusieurs semaines, c'est quelque chose dont il était conscient et auquel il a adhéré. Le fait que nos deux Elvis soient montés sur le podium est un excellent résultat."

Revenant sur le chant de Viva Las Vegas après sa 18e victoire de la saison, le Néerlandais a expliqué ne pas pouvoir s'y soustraire après avoir été mis sur le grill par son directeur : "J'ai toujours pensé que ce serait une bonne course. Il s'agit juste – comme je l'ai déjà dit – de quatre longues lignes droites, de virages à basse vitesse, vous ne perdez pas beaucoup d'appui, donc cela n'a jamais été mon problème. Mais oui, [la course] a été amusante."

"Christian m'a mis sur la sellette donc je ne pouvais pas les laisser en plan, du coup il fallait que je chante. Mais j'ai vraiment besoin de leçons", a-t-il conclu, lui qui avait déjà poussé la chansonnette après sa victoire au Brésil.

Avec Filip Cleeren