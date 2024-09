Horner évoque la présentation "prématurée" de Newey chez Aston Martin

Si la venue d'Adrian Newey chez Aston Martin ne faisait plus guère de doute, elle a été officialisée en grande pompe mardi dans les locaux de l'équipe britannique à Silverstone. Nouveau partenaire technique de l'écurie, dont il devient également actionnaire, Adrian Newey est le nouvel élément revenu renforcer le projet bâti par Lawrence Stroll, et visant à faire d'Aston Martin une équipe de pointe.

Lors de la présentation à Silverstone, Adrian Newey est ainsi apparu aux côtés de Lawrence Stroll et de ses pilotes, Fernando Alonso et Lance Stroll. Dans la pratique toutefois, Newey ne prendra officiellement ses nouvelles fonctions que le 1er mars, et demeure lié contractuellement d'ici là à son employeur actuel, Red Bull.

Un timing que n'a pas manqué de souligner Christian Horner, le directeur de l'écurie Red Bull, s'exprimant à ce sujet dans le cadre du Grand Prix d'Azerbaïdjan. "C'était évidemment une grande annonce de la part d'Aston et Adrian a toujours eu tendance à faire ses propres affaires, donc c'était évidemment un grand moment pour l'équipe", a déclaré Horner à Motorsport.com. "Ils ont choisi de le célébrer peut-être un peu prématurément, avant qu'il ne termine son contrat avec Red Bull Racing, mais c'était évidemment un grand moment pour cette équipe."

Red Bull et Adrian Newey sont restés indissociables depuis les débuts officiels de l'écurie de Milton Keynes, et l'association a notamment remporté sept titres de Champion du monde des pilotes (quatre pour Sebastian Vettel et trois, à ce jour, pour Max Verstappen), et quelques 120 victoires. Christian Horner, qui a admis qu'il avait été peu surpris du choix de Newey de rejoindre Aston Martin, sait que l'expérience et le savoir-faire du technicien anglais pourront contribuer à faire progresser sa nouvelle équipe.

"Ce n'était pas une grande surprise ; je pense qu'il devenait de plus en plus clair que c'était la voie qu'il allait suivre plutôt que de prendre sa retraite ou de rejoindre une autre équipe ; il est donc évident que ce sera un nouveau défi pour lui et ce sera triste de le voir partir l'année prochaine, mais nous lui souhaitons tout le meilleur pour l'avenir", a continué Horner.

Annoncé chez Aston Martin, Adrian Newey est encore lié contractuellement à Red Bull. Photo de: Aston Martin Racing

"Adrian est évidemment un homme très créatif et il n'est pas un designer ordinaire, je pense qu'il est la seule personne en Formule 1 qui travaille encore sur une planche à dessin, donc inévitablement, il y aura un processus pour apprendre à se connaître et savoir comment chacun travaille, etc. Il est unique à bien des égards et je pense qu'Aston cherchera évidemment à tirer parti de sa grande expérience."

"Je me remémore avec beaucoup d'affection les 20 années que nous avons passées ensemble, les hauts et les bas de cette période, mais je me tourne vers l'avenir et je pense que nous sommes bien placés pour cela."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas