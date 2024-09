Alonso conscient de ne pas profiter longtemps de l'apport de Newey

Après des mois de spéculations, Aston Martin a annoncé mardi l'arrivée à d'Adrian Newey dès le mois de mars 2025, le designer anglais s'apprêtant à participer à l'élaboration de la nouvelle monoplace 2026.

Depuis l'annonce de Newey de sa volonté de quitter Red Bull en début d'année prochaine, plusieurs équipes, dont McLaren et Ferrari, ont essayé de le convaincre de les rejoindre, mais ce dernier a finalement été davantage séduit par le projet Aston Martin, dont il a visité les installations de Silverstone au début de l'été.

Alors qu'il se félicite de l'arrivée de Newey, Fernando Alonso a révélé avoir lui-même discuté avec le Britannique pour l'encourager à rejoindre son équipe, notamment à l'occasion du Grand Prix de Monaco Historique en mai dernier, où les deux hommes se sont croisés.

"Je lui ai envoyé un message, comme tout le monde l'a probablement fait, pour lui dire que je voulais travailler avec lui", explique ainsi le pilote espagnol. "Je l'ai également vu au Grand Prix de Monaco Historique et nous avons passé une demi-heure à discuter. Nous avons tous essayé de le persuader et je pense qu'en fin de compte, Lawrence [Stroll] et sa vision, la nouvelle usine et ce qu'Aston Martin veut pour l'avenir, ainsi que Honda, ont probablement été des facteurs clés d'après ce qu'Adrian a confié."

De son côté, Mike Krack, le directeur de l'écurie Aston Martin F1, a révélé que Fernando Alonso était même disposé à mettre la main à la poche pour permettre à Aston Martin de s'assurer les services de Newey.

"Il est clair que Fernando a un long avenir dans cette équipe et il était très enthousiaste à ce sujet. Mardi, il a même dit qu'il paierait une partie de son salaire pour payer Adrian", s'amuse le Luxembourgeois. "On a parlé de 10%, 20%, donc, je saurai plus tard combien cela représente vraiment. Mais on peut vraiment voir l'énorme respect que ces deux personnes ont l'une pour l'autre et je pense qu'elles veulent accomplir quelque chose. Adrian a toujours voulu travailler avec quelqu'un comme Fernando, et vice versa."

Fernando Alonso sait qu'il n'aura pas beaucoup de temps pour bénéficier de l'apport d'Adrian Newey chez Aston Martin. Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Âgé de 43 ans, Fernando Alonso est engagé avec son équipe jusqu'en 2026, année de l'introduction de la nouvelle réglementation. Le double Champion du monde espagnol, qui devrait ensuite endosser un rôle d'ambassadeur pour la marque britannique, est ainsi conscient qu'il risque de ne pas profiter longtemps de l'apport de Newey dans la conception des futur AMR F1.

"La semaine a été positive pour l'équipe avec l'annonce [de l'arrivée d'Adrian Newey], qui constitue un grand renfort pour l'équipe", a ajouté Alonso. "Et, probablement, en ce qui me concerne, je pense que l'équipe Aston Martin est l'équipe de l'avenir, d'une certaine manière."

Je piloterai en 2026. Après 2026, je serai pilote... ou en Formule 1 ou dans d'autres séries.

"Nous avons de bonnes choses à venir dans les prochains mois au sein de l'équipe. Pas à pas, nous devons tous parvenir à remporter cette première course et, je l'espère, nous battre pour les titres à l'avenir. Je suis conscient que cela prend du temps et, d'une certaine manière, je n'en ai pas tant que ça. Mais je suis détendu et j'apprécie ce qui est en train de se passer."

Précisant son avenir à plus long terme chez Aston, Alonso a ajouté : "Je piloterai en 2026. Après 2026, je serai pilote... ou en Formule 1 ou dans d'autres séries. Si je ne pilote pas en Formule 1, je serai dans l'équipe Aston Martin, d'une manière ou d'une autre. Je profiterai donc de cet avenir radieux, je l'espère."

On rappellera qu'Aston Martin s'apprête également à s'engager en WEC avec l'Hypercar Valkyrie à partir de 2025. Fort de son expérience en Endurance avec Toyota, avec qui il a décroché le titre de Champion du monde en 2019, ainsi que deux victoires aux 24 Heures du Mans (en 2018 et 2019), le natif d'Oviedo, qui a récemment reçu une Aston Martin Valkyrie à titre personnel, pourrait ainsi poursuivre sa collaboration avec la marque dans cette discipline.

Propos recueillis par Oleg Karpov