Tost : "Mick Schumacher mériterait sa place en F1 et chez Audi"

Auteur de deux saisons en F1 chez Haas en 2021 et 2022, Mick Schumacher a quitté la discipline en tant que titulaire après avoir été écarté par la structure américaine alors dirigée par Günther Steiner.

Depuis, le pilote allemand a trouvé refuge chez Mercedes, où il tient depuis 2023 le rôle pilote de réserve. Sa collaboration avec l'écurie de Brackley lui a permis de prendre part à plusieurs séances d'essais privés, et également au volant de la McLaren dans le cadre du partenariat moteur avec l'écurie de Woking.

S'il demeure associé à Mercedes, Mick Schumacher a également rejoint le giron Alpine, avec qui il dispute sa première saison en WEC au volant de l'Hypercar A424, et a pris le départ de ses premières 24 Heures du Mans en juin dernier (abandon).

Alpine a également fait rouler Schumacher lors d'un test privé en F1 en juin sur le circuit Paul-Ricard au Castellet, sur l'A522, en même temps que Jack Doohan, alors que l'écurie d'Enstone évaluait encore ses options pour son second baquet en 2025, finalement revenu au jeune Australien.

Ancien directeur de l'écurie successivement nommée Toro Rosso et Alpha Tauri (désormais VCARB) jusqu'à la fin de la saison 2023, Franz Tost estime que Mick Schumacher mérite une nouvelle chance en Formule 1.

"Il a réalisé de très bonnes performances par le passé", rappelle l'Autrichien. "Il a remporté le championnat de Formule 3, il a remporté le championnat de Formule 2, il a gagné de nombreuses courses. Et je pense que Mick a le potentiel pour devenir un pilote de Formule 1 performant. Mais bien sûr, il faut lui en donner l'occasion."

Mais le nom de Mick Schumacher est encore ressorti à plusieurs reprises ces dernières semaines en F1. Alors que Williams a écarté Logan Sargeant après le Grand Prix des Pays-Bas, Franco Colapinto a été nommé pour remplacer le pilote américain à partir de Monza, alors que le fils de Michael Schumacher pouvait également être considéré comme une option sérieuse pour James Vowles, qui avait alors expliqué son choix en déclarant que Schumacher n'était "pas spécial". Des propos qui avaient fait polémique à l'époque et sur lesquels le dirigeant britannique était ensuite revenu.

Franz Tost, ancien directeur d'Alpha Tauri, est partisan d'un retour de Mick Schumacher en F1. Photo de: Motorsport Images

Reste encore la piste Audi. Carlos Sainz ayant décliné l'offre du constructeur allemand, préférant justement Williams pour 2025, le deuxième baquet reste à pourvoir aux côtés de Nico Hülkenberg, déjà confirmé.

Et, si Valtteri Bottas, déjà dans les murs de l'écurie Sauber depuis trois ans, et le jeune Gabriel Bortoletto, protagoniste du championnat de Formule 2, sont les deux favoris pour le second volant Audi, plusieurs observateurs évoquent la légitimité d'une présence de Mick Schumacher dans le programme de la marque aux anneaux.

"Williams a opté pour Colapinto. Pourquoi ? Parce qu'il est tout simplement un pilote junior de Williams", ajoute Tost. "Ils sont donc restés fidèles à cette ligne de conduite. Nous verrons maintenant ce que décidera Audi. Mais je dirais que Mick aurait gagné sa place en Formule 1 et aussi chez Audi."