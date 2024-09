Alonso : Avec Newey, Aston Martin est "l'équipe du futur"

Depuis ses débuts en F1 en 2001, Fernando Alonso a régulièrement croisé la route d'Adrian Newey, sans jamais avoir eu l'opportunité de collaborer avec le designer anglais. Lorsque le pilote espagnol est arrivé chez McLaren en 2007, fort de ses deux titres mondiaux acquis chez Renault, Newey venait de quitter l'équipe de Woking pour rejoindre Red Bull en 2006.

Depuis, Alonso a régulièrement croisé le fer avec les Red Bull conçues par le technicien anglais et son équipe, à nouveau avec Renault en 2009, puis chez Ferrari de 2010 à 2014, où le titre mondial lui a échappé à plusieurs reprises face à Red Bull et Sebastian Vettel. Aujourd'hui, à 43 ans, Fernando Alonso se réjouit de l'arrivée d'Adrian Newey chez Aston Martin.

"Nous nous sommes battus l'un contre l'autre pendant de nombreuses années", a commenté Fernando Alonso. "Je dirais qu'il était plus une source d'inspiration [qu'un rival] et je pense que grâce à Adrian, à son talent et à ses voitures, nous nous sommes tous améliorés - en tant que pilotes, ingénieurs, équipes, nous avons tous dû mettre la barre plus haut grâce à lui pour pouvoir être compétitifs."

Alors qu'il dispute sa deuxième saison chez Aston Martin, et qu'il a été confirmé pour deux années supplémentaires (il aura ainsi 45 ans !) au sein de l'écurie britannique, Fernando Alonso veut souligner l'ampleur du projet bâti par Lawrence Stroll, incluant le développement des infrastructures de Silverstone, et des accords d'envergure noués avec des partenaires de premier plan, et qui prend aujourd'hui une nouvelle dimension avec l'arrivée d'Adrian Newey en tant qu'associé de gestion technique, mais aussi d'actionnaire de l'équipe.

Fernando Alonso n'a pas caché son enthousiasme au sujet du projet Aston Martin. Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"C'est un jour incroyable pour l'équipe", se félicite Alonso. "La vision de Lawrence prend forme et avec ce bâtiment, avec Adrian, avec Honda, Aramco, une nouvelle soufflerie, c'est définitivement l'équipe du futur, je dirais."

"Pour moi, ce sera une opportunité professionnelle incroyable de travailler avec Adrian et de continuer à porter cette couleur verte, ce dont je suis fier. Mais aussi, d'un point de vue personnel, c'est une opportunité incroyable de travailler avec des personnes dont on peut apprendre tant de choses."

"Je parlais avec Lance il y a quelques semaines : c'est une chance incroyable que nous avons d'en être témoins et de travailler avec Lawrence et tout le monde chez Aston Martin, nous apprenons certainement beaucoup de choses sur la piste, mais aussi en dehors de la piste, et cela fait partie de notre croissance.

Propos recueillis par Filip Cleeren