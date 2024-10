Horner : Ricciardo "se sentait très honoré d'être un pilote de F1"

Daniel Ricciardo a rangé le casque de Formule 1 après plus de 10 ans de bons et loyaux services, 257 départs en Grand Prix et 8 victoires. Bien que son retour eaprès son passage compliqué chez McLaren a revitalisé les espoirs de le revoir piloter comme ses années chez Red Bull, le happy end n'a malheureusement pas eu lieu pour l'Australien.

Au contraire, le conte de fées s'est plutôt transformé en tragédie puisque le pilote, déjà au courant de son éviction, n'a pas pu faire ses adieux au paddock lors de sa dernière course à Singapour, Visa Cash App RB n'ayant annoncé son départ que la semaine suivante. Certaines personnalités du paddock ont d'ailleurs critiqué Red Bull et VCARB pour n'avoir pas offert à Ricciardo la sortie qu'il méritait selon eux.

Bien que les raisons derrière le remplacement de Daniel Ricciardo par Liam Lawson paraissent justifiées, la rupture ne semble pas si simple à vivre d'un côté comme de l'autre. "Énormément", c'est la réponse de Christian Horner, le directeur de Red Bull, lorsqu'on lui demande si Ricciardo va lui manquer, et manquer à la F1.

Rappelons que Daniel Ricciardo est un pur produit du Red Bull Junior Team. Il a débuté en Formule 1 en tant que pilote d'essais chez Toro Rosso avant d'y être titularisé en 2012, après un passage chez HRT. Deux ans plus tard, il est promu chez Red Bull, où il passera quatre ans, marquant l'écurie à jamais, avant de prendre le chemin de Renault en 2019.

"Daniel est un personnage formidable", continue Horner au micro du podcast F1 Nation. "C'est un être humain remarquable. Il illumine une pièce lorsqu'il y entre, il a ce sourire contagieux. Nous n'avons jamais réussi à lui faire signer de contrat avec une marque de dentifrice, pourtant nous avons vraiment essayé."

Daniel Ricciardo sur le podium lors de sa première victoire en F1 à Montréal en 2014. Photo de: Sutton Images

Après 100 Grand Prix courus sous les couleurs de Red Bull, lequel a été le plus marquant ? Replongé dans ses souvenirs, le directeur britannique n'a pu choisir : "Bon sang, il en a fait des courses brillantes avec nous. Vous savez quoi ? Je ne vais pas en citer une, je vais en citer plusieurs."

"Je pense à Monaco [2018], lorsque le MGU-K [la partie électrique] du bon vieux moteur Renault a lâché et qu'il a perdu environ 30% de sa puissance, et qu'il n'avait plus que le moteur à combustion pour contrer Sebastian Vettel. [C'était] après avoir perdu la course quelques années auparavant, quand nous avions foiré parce qu'on n'avait pas les bons pneus prêts dans la voie des stands pour lui. C'était un moment incroyable, et j'ai eu l'impression que l'univers se rattrapait en lui offrant cette victoire."

"Si l'on regarde la Hongrie 2014 [la deuxième victoire de Ricciardo en carrière]. C'était notre plus grande préoccupation quand il est arrivé chez nous, nous savions qu'il était rapide, mais nous ne l'avions jamais vu dépasser quelqu'un, donc nous ne savions pas à quel point c'était un bon pilote. Et dès qu'il est monté dans notre voiture, il n'a jamais cessé de dépasser. Il freinait tellement tard."

"Cette course de 2014 en Hongrie, sa première victoire à Montréal [en 2014], la course qu'il a gagnée en Chine en 2018 aussi. Il a été exceptionnel [au freinage] et quand sa confiance était au plus haut, pour moi, en 2014, il était le meilleur pilote sur la grille. C'était son apogée."

Dans cet épisode du podcast F1 Nation, le journaliste Tom Clarkson était accompagné de Damon Hill pour interroger Horner. Le Champion du monde 1996 a lui aussi souligné à quel point Ricciardo a marqué la discipline.

"Je trouve qu'il a porté la célébration à un autre niveau en Formule 1", explique Hill. "Je veux dire qu'à l'époque où je courais, les gars… les Nigel [Mansell] et compagnies, ils avaient l'air malheureux sur le podium. Et puis Michael [Schumacher] est arrivé et il a commencé à beaucoup sautiller [sur le podium]. Mais je crois que Daniel a porté la célébration d'une victoire à un autre niveau. Je pense que vous pouvez voir pourquoi c'était un personnage très aimé dans l'équipe."

"Il y a tellement, tellement de souvenirs", renchérit Horner. "Vous savez, la chose la plus dégoûtante qu'il ait jamais faite, c'est de boire du champagne dans sa chaussure pleine de sueur. Mais il en a fait sa spécialité, et il a réussi à faire boire du champagne dans sa chaussure pleine de sueur à des gens incroyables."

"Il aimait ce qu'il faisait, et il se sentait très honoré d'être pilote de Formule 1 et de faire certaines des choses stupides qu'il faisait, que ce soit prendre la caméra d'un des caméramans de la F1 et entrer dans le garage Mercedes avec. C'était du jamais vu. Je suis surpris que Toto [Wolff] ne l'ait pas immédiatement jeté dehors alors qu'il zoomait sur les écopes de freins et toutes les choses qui nous intéressaient."

"Il est tellement à l'aise devant la caméra. C'est un animateur et un showman naturel. Il reviendra, c'est certain, devant la caméra à un moment ou à un autre. Et je suis sûr qu'il aura un documentaire ou quelque chose de fascinant."

Max Verstappen et Daniel Ricciardo sur scène devant les fans en 2017. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo était connu du paddock pour sa bonne humeur et ses très bonnes relations avec les médias. Il était apprécié de beaucoup, comme peuvent en témoigner les nombreux messages d'adieux postés sur les réseaux sociaux par la quasi totalité des pilotes de la grille, après l'annonce de son départ.

Il était également très proche de Max Verstappen, avec qui il a partagé le garage Red Bull de 2016 à 2018. Le Néerlandais a d'ailleurs été l'un des seul à braver l'interdit en soutenant publiquement Ricciardo dès le Grand Prix de Singapour, après la course.

"Je pense que Max a beaucoup appris de lui", déclare Horner. "Parce que quand Max est arrivé dans l'équipe, c'était vraiment le jeune loup. Je pense que [Ricciardo] a eu une grande influence sur Max en lui apprenant à ne pas prendre la vie trop au sérieux et à profiter de l'instant présent."

On ne sait jamais vraiment [ce qu'il peut se passer]. Si Liam ne fait pas le travail, si Checo ne fait pas le travail non plus, nous connaissons les capacités de Daniel.

Interrogé sur un possible regret de voir les choses se terminer ainsi, Horner ne cache pas sa déception que ses espoirs de revoir un jour Ricciardo dans une Red Bull ne se soient pas concrétisés. Il explique néanmoins que les portes de l'équipe autrichienne seront toujours ouvertes pour l'Australien.

"Oui, j'aurais aimé qu'il se serve [de l'opportunité du baquet chez VCARB] comme d'un tremplin pour revenir là où il devait terminer l'histoire", explique-t-il. "Mais ça n'a pas été le cas, et Daniel est honnête à ce sujet et il sait au fond de lui qu'il a fait de son mieux. Il a eu une grande carrière. Il a eu un grand parcours. Mais malheureusement, le chapitre suivant n'a pas eu lieu."

"Mais j'espère qu'il restera en F1. Nous avons été très clairs sur le fait que nous voulions qu'il reste en tant qu'ambassadeur de l'équipe. Et, bien sûr, on ne sait jamais vraiment [ce qu'il peut se passer]. Si Liam ne fait pas le travail, si Checo ne fait pas le travail non plus, nous connaissons les capacités de Daniel."

Avec Oleg Karpov