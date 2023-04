Horner "surpris" par la fin des célébrations "emblématiques" en F1

Charger le lecteur audio

Avant le Grand Prix d'Australie le directeur de course de la F1, Niels Wittich, a rappelé aux équipes qu'il était interdit par le Code sportif international de la FIA d'escalader le grillage des stands et que cette infraction était passible de sanctions. Bien que cette pratique soit déjà interdite depuis plusieurs années, elle n'était pas contrôlée par les instances dirigeantes. Or, lors des Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite, les célébrations des mécaniciens Red Bull et Aston Martin ont amené la FIA à serrer la vis. Elle craint notamment les conséquences d'une chute d'une personne sur la piste ou de la projection de débris vers les stands.

Interrogé par Motorsport.com à Melbourne, Christian Horner a fait part de son étonnement quant au rappel à l'ordre de la FIA sur les moments de liesse. "Je suis surpris que ce soit un problème, pour être honnête", a confié le directeur de Red Bull Racing. "Je pense que tout ce qui touche à la sécurité doit être pris très au sérieux, mais c'est un moment assez emblématique de voir une voiture terminer un Grand Prix et l'équipe [le] célébrer sur le grillage."

"Personnellement, je n'y ai jamais vu d'inconvénient tant que cela se faisait en toute sécurité. J'ai toujours pensé que cela faisait partie des Grands Prix. Nous [Red Bull] l'avons fait 94 fois et pas une seule fois nous n'avons eu de blessés ou de problèmes. Mais les règles sont les règles."

Red Bull célèbre la victoire de Max Verstappen au GP des Pays-Bas 2022.

Zak Brown a quant à lui expliqué qu'il n'était "pas exactement sûr de ce qui a provoqué la nécessité de changer" cette pratique du côté de la FIA, néanmoins le PDG de McLaren Racing a ajouté : "Cela dit, la sécurité est d'une importance capitale pour nous tous et si [la FIA] estime que ce n'est potentiellement pas sûr, alors ce sont les règles et nous nous y tiendrons tous."

Alors qu'il est entendu que les commissaires pourraient envisager des sanctions financières pour les pilotes si les équipes ne respectaient pas la directive de la FIA, Mike Krack, directeur d'Aston Martin, a assuré que Fernando Alonso ou Lance Stroll "ne [paierait] certainement pas d'amende" si les membres de l'équipe de Silverstone escaladaient les grillages.

"S'il s'agit d'une pure directive de sécurité, je pense que nous devons la respecter", a poursuivi Krack. "Si c'est la règle, alors nous la respecterons et si quelqu'un [de notre équipe] ne la respecte pas, il paiera l'amende."