La FIA prête à sanctionner les montées au grillage des mécaniciens

D'après nos informations, les écuries de Formule 1 s'exposent désormais à une pénalité si un ou plusieurs de leurs membres escaladent le grillage du muret des stands à l'arrivée d'un Grand Prix. Cette décision met fin à une tradition de longue date, qui permet au personnel de saluer le vainqueur ou le pilote auteur d'un beau résultat lorsqu'il passe sous le drapeau à damier. Elle entrera en vigueur dès ce week-end lors du Grand Prix d'Australie.

Cela fait suite à ce qui s'est passé à Djeddah lors du dernier Grand Prix. Les membres des écuries Red Bull et Aston Martin ont été vus en train de grimper au sommet du grillage au moment de l'arrivée, pour célébrer la victoire de Sergio Pérez et la troisième place de Fernando Alonso. Certains membres étaient penchés au-dessus de la piste également lors du Grand Prix d'ouverture à Bahreïn, ce qui n'a rien d'inhabituel en Formule 1 depuis de longues années.

Avant le début du week-end du Grand Prix d'Australie, le directeur de course Niels Wittich a toutefois publié des notes liées à la sécurité, dans lesquelles figure une ligne précisant qu'il est "interdit à tout moment de grimper sur le grillage du muret des stands". Référence est faite à l'Annexe H, Article 2.3.2 du Code Sportif International de la FIA. Cette règle que l'on trouve dans ce code qui régit toutes les disciplines régies par l'instance internationale dit notamment que "le personnel des écuries n'est autorisé à se rendre dans la voie des stands qu'immédiatement avant de travailler sur une voiture et doit se retirer une fois le travail terminé". Elle précise également : "Il est interdit à tout moment au personnel de grimper sur le grillage du muret des stands. Tout agissement d'une équipe enfreignant cette interdiction sera signalée aux commissaires".

Autrement dit, aucune nouvelle règle n'est introduite, mais le rappel de ce point de règlement par le directeur de course fait comprendre que l'interprétation de l'Article 2.3.2 sera désormais plus stricte et que les risques de sanction sont réels. On imagine mal une sanction qui aurait une incidence directe sur le résultat sportif d'un pilote, mais une amende pourrait alors être infligée.

Paradoxalement, ce risque n'existe de toute façon pas ce week-end sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne. Car le muret des stands du tracé semi-permanent du Grand Prix d'Australie n'est pas surmonté d'un grillage mais de panneaux vitrés. Il reste en revanche admis qu'un membre d'écurie se penche entre ces protections pour présenter le panneautage à son pilote.

