Verstappen malade avant Djeddah : "C'est à peine si je pouvais marcher"

"Je me sens bien à nouveau, après ne pas avoir été en forme pendant quelques jours à cause d'un problème gastrique. Par conséquent, j'ai malheureusement dû reporter mon vol d'un jour, alors je ne serai pas au circuit avant vendredi. On se voit à Djeddah !" Lorsque Max Verstappen a révélé dans un tweet le pépin de santé qu'il a connu avant le Grand Prix d'Arabie saoudite, rien ne laissait présager à quel point le Néerlandais en avait souffert – et les difficultés qu'il allait encore connaître. Chez Red Bull, l'heure était au rassurisme.

Deux semaines plus tard, dans le paddock de Melbourne, la version des faits est nettement différente. Bien que Verstappen soit parvenu à remonter de la quinzième à la deuxième place en course à Djeddah, cela n'avait manifestement rien d'une promenade de santé.

"J'ai moi-même refusé d'y croire pendant longtemps, car chez moi j'étais vraiment malade, c'est à peine si je pouvais marcher", confie l'intéressé. "J'avais l'impression qu'il me manquait un poumon. J'ai abordé le week-end en croyant vraiment que c'était fini car d'habitude, quand on est malade, on va mieux au bout de deux ou trois jours, on peut faire du sport. Mais quand j'ai sauté dans la voiture en EL1, même pour un tour de performance, j'avais l'impression de mettre deux tours à m'en remettre pour pouvoir respirer normalement."

"Cela m'a vraiment affecté au fil du week-end, ce que je n'ai pas apprécié car c'est l'une des premières courses où je me suis senti limité physiquement, et c'est vraiment frustrant quand on est en piste. Depuis, j'ai essayé de travailler là-dessus, d'améliorer ça, et je crois que c'est bien mieux, alors ça devrait aller ce week-end. Je pense que c'était un tout, et Djeddah est un circuit dur en général ; quand on ne se sent pas bien, il est rude, mais ça arrive quand on attrape un virus. Ça devrait aller pour le reste de l'année, j'espère."

Ainsi, le double Champion du monde n'est toujours pas au maximum de ses capacités ce week-end à Melbourne, mais les quatre semaines d'intervalle entre le Grand Prix d'Australie et celui d'Azerbaïdjan tombent à pic pour lui. "Pour moi, le mot d'ordre lors de ces trois semaines sera de retrouver une condition physique parfaite, avec un programme complet", conclut celui qui est en quête de sa première victoire sur le Circuit de l'Albert Park.