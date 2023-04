Charger le lecteur audio

Aston Martin est la bonne surprise de ce début de saison 2023 en Formule 1, l'écurie ayant signé trois podiums en autant de Grands Prix avec Fernando Alonso et engrangé un total de 65 points – plus que sur l'ensemble de la saison 2022.

Sebastian Vettel ne s'attendait probablement pas à un tel scénario lorsqu'il a annoncé sa retraite de la Formule 1, le 28 juillet dernier. Bien que le quadruple Champion du monde ait décroché un podium à Bakou en 2021, la structure de Silverstone avait passé les deux dernières campagnes en seconde moitié de classement, et la révolution technique de 2022 ne l'avait pas vue progresser dans la hiérarchie, au contraire.

Les investissements consentis par le milliardaire Lawrence Stroll, propriétaire de l'écurie, commencent toutefois à porter leurs fruits, alors que la construction d'un nouveau campus à proximité de l'usine originelle de Jordan Grand Prix est désormais bien avancée. Delà à donner quelques regrets à Vettel ?

"Je ne regrette pas d'être parti", assure l'Allemand de 35 ans dans les colonnes du plus grand quotidien d'outre-Rhin, le Bild. "Bien sûr, ce serait plus facile si la voiture n'était pas aussi bonne maintenant, mais le bonheur l'emporte vraiment." La retraite de Vettel profite donc à son remplaçant Fernando Alonso, arrivé à Silverstone en provenance d'Alpine. "Alonso a aussi connu quelques années où il n'avait pas une bonne voiture, alors peut-être qu'il va vivre une seconde jeunesse."

Quant à l'Ibère, lorsqu'il lui a été demandé à Melbourne si Vettel avait pris sa retraite trop tôt, il a répondu avec un grand sourire : "Je ne sais pas s'il aurait été capable de rendre l'Aston Martin aussi rapide, alors on ne sait jamais !"

Quoi qu'il en soit, Vettel profite de sa nouvelle vie loin des paddocks, lui qui a trois enfants. "En ce moment, ça se passe bien dans ma nouvelle situation, et j'ai hâte de faire des choses qui m'intéressent et d'approfondir différents sujets. J'aime passer du temps avec mes enfants et ma famille. Je fourmille d'idées et j'y laisse libre cours avant que quelque chose de plus concret n'en ressorte", conclut le fervent défenseur de l'environnement et de la communauté LGBT+.