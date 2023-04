Lance Stroll a encore mal au poignet, un mois et demi après

Charger le lecteur audio

Le 20 février dernier, Aston Martin F1 Team annonçait que Lance Stroll avait été victime d'un accident de vélo. Le Canadien s'était blessé aux deux poignets, en particulier le droit ; il était forfait pour les essais de pré-saison, et sa participation aux premiers Grands Prix de l'année était remise en question.

Stroll a finalement déjoué les pronostiques des médecins et a répondu présent dès le lancement de la saison, même s'il peinait parfois à tourner le volant et à sortir de sa monoplace sans aide à Bahreïn. Le pilote Aston Martin a été battu par son coéquipier Fernando Alonso lors de toutes les séances qualificatives et courses disputées jusqu'à présent, mais il a néanmoins engrangé 20 points précieux pour l'écurie – plus que les 18 unités qu'il avait collectées sur l'ensemble de la saison 2022. Cependant, il connaît encore des difficultés physiques liées à son accident.

"Je continue de progresser, je suis juste en train de cerner les limites de cette voiture", a commenté Stroll à Melbourne. "Et je suis aussi encore en train de retrouver la confiance dans mon poignet. Ça fait à peine un mois que j'ai eu mon accident, et ça me fait encore un peu mal. J'ai ça dans un coin de la tête, mais ce n'est pas une excuse. Je suis encore en train de décrypter des choses concernant la voiture et d'essayer d'être rapide avec."

Aston Martin a signé un troisième podium en autant de Grands Prix avec Fernando Alonso, mais s'est vu plus concurrencé par Mercedes et Ferrari en Australie : ce sont les Flèches d'Argent qui ont été les principales rivales de Red Bull pour la victoire.

"Je ne crois pas que nous étions aussi rapides aujourd'hui que lors des deux premières courses", a déclaré le Québécois à l'issue de l'épreuve à l'Albert Park. "Alpine était très rapide devant moi, et Carlos [Sainz] a fait une belle course. Je ne crois pas que nous avions l'avantage sur la concurrence aujourd'hui. Mais nous avons quand même été solides tout le week-end, et c'est un bon résultat."

Il s'agit quoi qu'il en soit d'un début de saison particulièrement encourageant pour Aston Martin, qui était habitué au fond de grille en 2022 malgré quelques coups d'éclat en course. Sebastian Vettel aurait-il pris sa retraite trop tôt ? "Il faut lui poser la question, je ne sais pas ! J'espère qu'il est heureux chez lui mais, je ne vais pas mentir, la voiture paraît très bonne !" a souri Stroll.

Propos recueillis par Adam Cooper