Hülkenberg : Les bons débuts F1 de Bearman peuvent être vite "oubliés"

Appelé à remplacer Carlos Sainz au pied levé pendant le GP d'Arabie saoudite, Oliver Bearman n'est tombé dans aucun écueil et a rallié l'arrivée de l'épreuve en septième place, s'offrant ses premiers points en Formule 1. Le Britannique, qui est déjà dans les petits papiers de Haas pour 2025, a pour beaucoup renforcé sa candidature grâce à cette apparition dans un contexte et sur un circuit particuliers.

Bearman a déjà effectué deux séances d'Essais Libres 1 avec l'écurie américaine l'an passé et doit participer à six sessions cette année. Toutefois, pour l'un des titulaires actuels de l'écurie, Nico Hülkenberg, il est trop tôt pour spéculer sur l'arrivée du réserviste de la Scuderia Ferrari et celui-ci doit surtout se focaliser sur sa saison de F2.

"Je pense qu'il est très tôt et bien trop tôt pour dire ça", a-t-il répondu lorsque Motorsport.com lui a demandé s'il se sentait potentiellement en concurrence avec son coéquipier Kevin Magnussen pour s'assurer un baquet aux côtés de Bearman. "Il a un gros travail à faire en F2 tout d'abord, parce que sinon, s'il ne se débrouille pas bien dans ce championnat, la course de Djeddah sera oubliée dans deux jours. Vous savez comment ça marche. Je pense donc qu'il y a pas mal de pression sur lui pour qu'il se montre à la hauteur en F2."

Nico Hülkenberg a été en lutte avec Oliver Bearman lors du GP d'Arabie saoudite.

À la question de savoir s'il était particulièrement important pour un jeune pilote de briller lorsqu'on lui donne sa chance en F1, il a répondu : "Oui, bien sûr, comme toujours lorsqu'on a une opportunité, il faut la saisir, et il l'a fait à 100% à Djeddah. Mais il est évident qu'il est un junior Ferrari. Et s'il continue à réaliser de bonnes performances, même en F2, je pense qu'il finira par avoir sa chance [à plein temps en F1]."

Tout en saluant sa performance, l'Allemand n'a pas manqué de rappeler que Bearman n'était pas en terre inconnue sur le circuit saoudien et qu'il disposait avec la Ferrari SF-24 d'une bonne voiture pour débuter : "Je crois qu'il a couru là-bas l'année dernière en F2, il a fait les qualifications de F2 [avant de remplacer Sainz] et d'autres choses. Il a aussi fait pas mal de simulateur avec cette F1. Il s'est donc senti très vite à l'aise, et il semblait bien préparé. L'année dernière, il a fait du bon travail à Mexico et à Abu Dhabi."

"Mais il a fait du bon travail à Djeddah. Il a fait une bonne course, sans commettre d'erreurs. Il était dans la deuxième meilleure voiture après tout, et vous voyez à quel point c'est puissant et précieux, et quelle différence cela fait. Alors évidemment, c'est un peu difficile pour tous les autres pilotes du milieu de peloton et pour nous de voir cela. Mais c'est comme ça."

L'autre pilote Haas, Kevin Magnussen, a également salué la performance de Bearman, estimant que les conditions de son arrivée dans le baquet de la Ferrari l'avaient sans doute préservé d'une partie de la pression qu'il aurait pu ressentir : "Je pense que se lancer dans un week-end de course avec une grande équipe comme Ferrari fait qu'il y a forcément beaucoup de pression."

"En même temps, quand vous êtes jeté dans le grand bain comme ça, ça peut aussi aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous ne ressentez pas beaucoup de pression, parce que la tâche est tellement grande qu'on ne sait pas à quoi devrait ressembler la performance optimale dans ce cas-là. C'est donc une opportunité formidable qu'il ait pu courir sur un circuit aussi cool avec Ferrari."

Quant à l'éventualité que le Britannique devienne son équipier à l'avenir, Magnussen d'ajouter : "En le voyant courir en tant que jeune pilote, je comprends où il en est dans sa carrière et dans sa vie. J'espère donc le meilleur pour lui, bien sûr. Nico est un coéquipier très, très talentueux. Nous avons une très bonne dynamique dans l'équipe, nous travaillons vraiment bien ensemble. Dans notre parcours en tant qu'équipe, je pense qu'il est utile d'avoir des pilotes expérimentés. Il faut juste tirer le maximum de ce que nous avons pour l'instant avec les deux pilotes et la voiture que nous avons, et il me semble que tout se passe bien."

Alors que Sainz reprendra le volant de la Ferrari ce vendredi à Melbourne et évaluera sa condition physique à l'occasion de ce roulage, Bearman se tiendra prêt à le remplacer à nouveau en cas de besoin. Le Britannique est présent dans le paddock où il doit disputer la troisième manche de la saison 2024 de F2.