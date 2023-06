Hülkenberg : Haas doit garder la tête froide après le 3e temps des EL2

Nico Hülkenberg a signé ce vendredi le troisième temps des Essais Libres 2 à Barcelone. Une performance notable dans une séance qui s'est déroulée dans des conditions normales et n'a pas été le théâtre d'incidents particuliers. Mieux encore, l'Allemand a placé sa Haas VF-23 à moins de trois dixièmes de la référence fixée par Max Verstappen et à un dixième de l'Aston Martin de Fernando Alonso.

Alors, vraie performance ou feu de paille ? Hülkenberg veut croire que sa position reflète la réalité de la séance, même s'il s'attend à ce que sa monoplace soit moins bien classée ce samedi : "Je pense que ça avait l'air authentique, mais je crois que d'autres ont un peu manqué de performance, n'ont pas tout montré. En particulier, il y a beaucoup de voitures de pointe qui, je pense, trouveront quelque chose dans la nuit ou augmenteront le rythme. Nous devons rester calmes et réalistes."

Toujours à la recherche de son premier podium en Formule 1, l'Allemand de 35 ans estime quoi qu'il en soit que la Haas est plus adaptée au tracé classique de Barcelone qu'à une piste urbaine comme Monaco. "Pour moi, il est important d'avoir de bonnes sensations avec la voiture, d'avoir un bon rythme. J'ai réussi à trouver cela aujourd'hui, c'est le plus important pour moi et pour un pilote."

"J'espère évidemment que la journée de demain sera tout aussi bonne. Il faudra juste tirer le maximum de ce que nous avons. Mais ça va être à nouveau serré. Même la lutte pour la Q3, si vous regardez le milieu de peloton, il y a quand même quatre ou cinq équipes et nous nous battons tous pour le même morceau d'asphalte. Naturellement, ici, la voiture est beaucoup plus agréable à piloter. Je me sens tout de suite mieux qu'il y a une semaine à Monaco."

"Je me sentais bien, surtout dans ce tour [celui où il a signé son meilleur chrono]. Les pneus tendres neufs vous donnent beaucoup d'adhérence sur un tour. En particulier pour les EL2, je pense que nous avons gagné en performance. En EL1, ce n'était pas encore tout à fait ça."

