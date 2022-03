Hülkenberg et Magnussen ont enterré la hache de guerre

Charger le lecteur audio

La saison 2017 du Championnat du monde de Formule 1 a été marquée par le retour de Ferrari au premier plan, la lutte pour le titre entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton ou encore par le nouveau record de pole positions établi par le pilote britannique, certes… Mais ce que de nombreux fans retiennent de cette année, c'est l'échange entre Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen au Grand Prix de Hongrie.

Pour contextualiser, les deux hommes se battaient pour la onzième place en fin de course lorsque l'Allemand a tenté de dépasser son concurrent par l'extérieur, au virage 2. Magnussen ne s'est pas laissé faire et, de manière agressive, a invité Hülkenberg à passer par l'herbe, ce qui lui a valu une pénalité de cinq secondes et deux points en moins sur son permis F1.

Une fois le drapeau à damier agité, dans le carré média du paddock, l'actuel pilote Aston Martin s'est approché de son bourreau, interviewé par la télévision danoise, et l'a félicité d'être "encore une fois le plus antisportif des pilotes". Ce dernier a alors répondu, du tac au tac : "Suce-moi les boules, chéri !". Étant donné que Magnussen était en pleine interview, l'incident a été filmé et, compte tenu des propos tenus, a vite fait le tour des réseaux sociaux.

Nico Hülkenberg à la poursuite de Kevin Magnussen au GP de Hongrie 2017.

Encore aujourd'hui, ce moment est automatiquement associé à la paire, bien que cela ait fini par agacer Magnussen. "Ça été énormément dramatisé, je suis vraiment fatigué de ce sujet", avait-il indiqué en 2019, alors que des rumeurs parlaient d'une arrivée de Hülkenberg chez Haas, aux côtés du Danois. "Entre Nico et moi, il n'y a vraiment eu qu'un seul incident, en Hongrie, il y a deux ans. C'est incroyable que nous en parlions encore."

Néanmoins, ni l'un ni l'autre n'a tenté de briser la glace depuis lors. Enfin, c'était le cas jusqu'à la parade des pilotes du Grand Prix de Bahreïn 2022, près de cinq après les faits, lorsque Hülkenberg a de nouveau abordé Magnussen. "Je l'ai vraiment salué en lui disant : 'Suce-moi les boules, chéri'", a révélé l'Allemand à Motorsport.com. "Ce sont mes mots exacts."

"En fait, nous n'avions pas... Ce n'est pas que je n'aime pas Kevin mais après ce qui s'est passé à Budapest [en 2017], nous ne nous sommes plus vraiment reparlé. Même avant ça, on ne s'est jamais vraiment parlé. Je me suis dit que c'était le moment [de lui parler à Bahreïn] parce que je ne le déteste pas, je pense simplement que cet incident était un peu rude. En tant que pilotes, on a tendance à être en désaccord de temps en temps mais je me suis dit que c'était assez drôle de le saluer avec le 'suce-moi les boules, chéri'. Il a bien aimé !".

Peut-être est-il encore trop tôt pour les qualifier de meilleurs amis du monde mais les relations entre les deux hommes se sont déjà nettement réchauffées, comme l'a confirmé Magnussen. "Ce n'est pas quelque chose qui m'a trop dérangé", a-t-il expliqué au sujet de cette brouille, "mais oui, c'est toujours sympa. Nous n'avons jamais parlé de ce truc. Ce qui est drôle, c'est qu'avec Nico, ça n'a pas été le seul [moment] qui a été un peu comme ça. Les médias créent une certaine tension entre nous, comme pour Romain [Grosjean] et moi, ou pour Nico et moi. Et en réalité, il y a beaucoup de respect. Certaines choses sont perçues d'une certaine manière de l'extérieur alors que c'est très différent à l'intérieur."