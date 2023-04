Hülkenberg a eu très peur derrière Albon : "Je l'ai évité de peu"

Charger le lecteur audio

Septième du Grand Prix d'Australie, Nico Hülkenberg a ouvert son compteur à Melbourne au terme d'une course quasiment parfaite pour lui. Et si elle aurait pu lui valoir la quatrième place après l'imbroglio du troisième départ (la réclamation de Haas a finalement été rejetée), elle aurait aussi pu se terminer prématurément et dans les larmes dès le septième tour. Quand Alexander Albon a perdu sa Williams au virage 6, le suraccident aurait pu très vite arriver.

"C'était vraiment effrayant et bizarre", souffle le pilote allemand. "Le pire exemple d'un pilote qui perd sa voiture, se crashe et revient sur la piste ; et vu qu'il y avait un bac à gravier, il y avait de la poussière donc on ne pouvait pas voir grand-chose. Je crois que Pierre était devant moi, c'était la première voiture et j'étais la seconde, et aucun commissaire au monde ne peut réagir aussi vite. On n'a pas eu de drapeaux jaunes, j'ai juste vu le nuage de poussière et des graviers voler autour de moi, donc je n'ai pas pris la trajectoire normale, je suis passé un peu plus large. Mais je pense que je l'ai évité de peu, j'ai immédiatement crié à la radio qu'il fallait la voiture de sécurité. C'était une situation dangereuse."

"C'était vraiment effrayant. Dieu merci il n'est rien arrivé, mais c'est un scénario cauchemardesque. C'est un virage à l'aveugle sur un circuit urbain. Tout ce que j'ai vu, c'est un nuage de poussière et des graviers qui volaient dans tous les sens. C'est seulement au dernier moment que j'ai vu sa voiture revenir sur la piste et que je l'ai évité de peu. Ça aurait vraiment pu très mal se passer."

"Ça m'a un peu rappelé les 24 Heures du Mans"

Nico Hülkenberg ouvre son compteur en 2023.

Cette frayeur passée, et une fois la course relancée après le premier drapeau rouge et avec un peloton en pneus durs, Nico Hülkenberg s'est concentré sur son rythme. Il a longtemps canalisé Lando Norris derrière lui, avant de céder en fin de course, peu avant le deuxième drapeau rouge.

"C'était très mouvementé évidemment, très long, ça m'a un peu rappelé les 24 Heures du Mans en étant presque trois heures dans la voiture", résume-t-il. "Je ne suis pas sorti pendant le drapeau rouge, donc j'ai passé quasiment trois heures dans le cockpit. J'ai eu l'impression que c'était long. Dans l'ensemble, je suis évidemment heureux de marquer mes premiers points de la saison. C'était une course en solitaire la plupart du temps, avec juste Lando derrière moi. Vers la fin de course, on a eu un peu de dégradation pneumatique et il nous a malheureusement dépassés. Mais je pense qu'il y a beaucoup de points positifs à retenir. On a été compétitifs une fois de plus, et je suis tout simplement très soulagé et heureux."

Les six points inscrits par Nico Hülkenberg hissent Haas au septième rang du championnat constructeurs, une longueur derrière Alpine et une devant Alfa Romeo. Surtout, le revenant de 35 ans admet avoir maintenant le sentiment d'avoir définitivement lancé sa saison 2023.

"Je suis dans un bon état d'esprit, très positif, j'ai faim, je prends vraiment du plaisir à travailler avec l'équipe, à exploiter la voiture, l'expérimenter", se réjouit-il. "On avait un très bon rythme et je pense que c'est ce que l'on veut garder en tête maintenant avant les prochains Grands Prix."