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"Tout simplement inconduisible" : Hadjar désemparé après les essais libres à Austin

Alors que Max Verstappen a évoqué un début de week-end plutôt positif à Austin, Isack Hadjar estime avoir fait fausse route dans ses réglages. Ses pneus avant étaient déjà détruits à la fin du premier secteur.

Ronald Vording

Publié: 24 oct. 2026, 12:15

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Photo de : Chris Graythen / Getty Images

Les essais libres sur le Circuit des Amériques ont donné lieu à des fortunes diverses chez Red Bull. Max Verstappen s'est montré globalement satisfait des premiers enseignements tirés de la RB22, tout en soulignant que l'équilibre entre les virages rapides et lents devait encore être amélioré. Le directeur technique Pierre Waché a également indiqué que Red Bull devait progresser dans les portions les plus lentes du circuit.

Verstappen a évoqué des ajustements à apporter, mais l'autre côté du garage est encore loin d'en être là. Isack Hadjar avait ressenti des sensations plutôt positives lors des EL1, malgré sa 14e place, mais il a décidé d'explorer une direction légèrement différente dans ses réglages pour la deuxième séance de la journée.

"J'ai effectivement fait beaucoup de changements après les EL1. J'étais plutôt satisfait de la façon dont les choses s'étaient passées ce matin. Ensuite, j'ai pensé que je prenais la bonne direction, mais cela n'a fait qu'apporter beaucoup plus de problèmes", a expliqué le Français.

"Je me sentais encore plutôt bien avec les pneus mediums, même si nous avions modifié la voiture. Mais avec les tendres, la voiture était complètement à la dérive pour moi. Elle était très difficile à piloter, donc je dois inverser la tendance demain."

"Nous devons nous poser et voir ce que nous pouvons faire, parce que la voiture a fait un énorme pas en arrière. Nous devons la ramener au moins au niveau où elle était ce matin."

Hadjar avait déjà exprimé sa frustration à la radio de l'équipe pendant les EL2. Sa simulation de qualifications a notamment tourné au fiasco, le laissant à près d'une seconde de son coéquipier Verstappen au terme de la journée.

Isack Hadjar (Red Bull)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Les problèmes d'équilibre ont entraîné une surchauffe extrêmement rapide de ses pneus avant, avec toutes les conséquences que cela implique.

"C'était tout simplement catastrophique. J'ai réalisé l'essentiel de mon chrono dans le premier secteur, mais du premier secteur jusqu'à la fin du tour, j'étais plus lent qu'avec les mediums. C'était tout simplement inconduisible, je perdais énormément l'avant."

"Nous devons examiner la situation, parce que ce n'est pas normal d'avoir une dégradation aussi importante sur un seul tour. Les pneus avant étaient complètement détruits dans les virages rapides."

Selon Waché, le phénomène s'est notamment produit dans les esses, pénalisant Hadjar jusqu'à la fin du tour.

"Avec ce type de tracé, on enchaîne tous les virages rapides du premier secteur après le virage 1. Et je pense que si l'on sollicite trop les pneus à cet endroit, le tour est plus ou moins compromis", a expliqué le directeur technique de Red Bull.

Des améliorations significatives seront nécessaires avant les qualifications, même si Hadjar a pu tirer un peu de confiance de la journée de Verstappen. Le Français espère encore redresser la situation grâce à de nouveaux ajustements des réglages, avant l'entrée en vigueur du parc fermé au début des qualifications.

"Oui, s'ils y arrivent de l'autre côté du garage… Les températures des pneus sont tout simplement extrêmement élevées, alors que nous roulons à la même vitesse dans ces virages. Nous devons donc ajuster quelque chose dans l'équilibre de la voiture. Nous avons essayé différentes choses, mais franchement, ressentir autant de difficultés me surprend un peu."

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